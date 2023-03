Forst United will nochmal Bundesliga-Flair genießen

Einmal mehr im Fokus wird Ebersbergs Torfrau (li.) Silvia Morath stehen – diesmal in einer Bundesliga-Arena. sro © SRO EBERSBERG

Rund 6000 Fans passen in die EWS-Arena in Göppingen, in der die Forst Ladies am Samstag gegen die Zweitligareserve der Frisch-Auf-Frauen antreten.

Ebersberg – Freilich wird diese nicht wie beim anschließenden Spiel der Bundesligaherren gegen den Rekordmeister aus Flensburg voll besetzt sein, doch auf die Atmosphäre einer solchen Arena freuen sich die Ebersberger Drittligahandballerinnen sehr.

„Normalerweise spielen wir nur bei unseren Auslandsspielen in Ungarn in großen Arenen. Es ist immer etwas Besonderes“, freut sich Uniteds Youngster Hannah Dürr auf das Match. Trotz der schicken Heimspielstätte gelang der Göppingen-Reserve über die gesamte Saison nur recht wenig in eigener Halle, wodurch sie sich zum Saisonende auf dem neunten Platz befinden.

Durch eine deutliche Leistungssteigerung im letzten Saisondrittel sind die Baden-Württemberger allerdings nicht nur der klare Favorit in der anstehenden Begegnung, sondern vielmehr immer noch im Rennen um den vielleicht rettenden Relegationsplatz.

Vor Wochenfrist besiegte Göppingen den TV Nellingen und unterlag am Mittwoch nur sehr knapp gegen den Tabellenführer aus Wolfschlugen. In Ebersberg siegten die Grün-Weißen im Hinspiel mit 27:21 Toren. „Die Ausgangslage ist klar: Wir sind sicher abgestiegen, während Göppingen alles dran setzen wird, in die Relegation zu kommen“, blickt Ebersbergs Interimstrainer Felix Mäsel voraus. „Inwiefern sie aus ihrer Bundesligamannschaft Verstärkung holen, werden wir sehen. Die Erste spielt erst am Sonntag gegen Mainz. Wir werden wie immer alles daran setzen, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen und die letzten Spiele in der dritten Liga voll genießen.“

Nach dem Sieg gegen Leinfelden ist die Stimmung im Lager der Oberbayern deutlich besser, wenngleich die Mannschaft weiß, dass mit Göppingen ein ganz anderes Kaliber auf sie warten wird. „Wenn wir die Lockerheit aus dem letzten Spiel mitnehmen können, sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter“, ist sich auch Kapitänin Christina Schweiger sicher.

Obwohl die Fans von Forst United nicht alle Plätze der EWS-Arena besetzen werden, freut sich die Mannschaft auf zahlreiche Mitfahrer aus der Kreisstadt im Mannschaftsbus. Dieser startet am Samstagmittag um 12 Uhr an der Dr. Wintrich Halle. ez/bj