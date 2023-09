Auftakt am Büchsenberg mit Spitzenspiel und Spektakel

Von: Olaf Heid

Ball am Gegner vorbeispitzeln: Bereit fürs Heimspiel sind Verena Krumay (re.) und der TSV Aßling. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Das Drumherum wird am Samstag auf jeden Fall passen. So viel ist sicher. Der Saisonauftakt der Aßlinger Bezirksliga-Fußballerinnen soll gemeinsam mit den Herrenteams, die zuvor ihre Heimspiele bestreiten, zu einem Festtag am Büchsenberg werden.

Aßling – Die Partie gegen die SG Eiselfing/Babensham (17 Uhr) wurde extra auf den unteren, kompakteren Platz verlegt. Der TSV erwartet erneut viele Zuschauer.

Zuletzt seien es gut 300 im Pokal gegen Bad Aibling gewesen, erläutert Frauencoach Laszlo Ziegler. „Hier herrscht immer eine bessere Stimmung. Da versammeln sich die Fans nur auf einer Seite und sind immer nah dran“, erläutert Coach Laszlo Ziegler. „Der Grill wird auch angeschmissen.“ Damit es rundum ein gelungenes „Spektakel“ und ein „ganz besonderer Abend“ wird, wollen die Aßlingerinnen auch mit einem Heimsieg sorgen.

Die Gäste seien für ihn allerdings schwer einzuschätzen, gesteht Ziegler. „Eiselfing hat vor zwei Jahren aus der Bezirksoberliga zurückgezogen und ist im Vorjahr gleich durch die Kreisliga marschiert. Es dürfte eine gute Bezirksliga-Mannschaft sein, die mit viel Euphorie an den Büchsenberg kommt.“ Für den Aßlinger Trainer ist es somit „ein Spitzenspiel am ersten Spieltag“.

Der TSV-Coach geht zuversichtlich ins Match, schließlich habe man eine gute Vorbereitung mit wenig Ausfällen gehabt. „Unser Fitnessstand ist besser als in den Vorjahren.“ Die beiden Pokalauftritte hätten ihm gezeigt, „dass wir 90 Minuten Vollgas geben können, auch bei warmen Wetter“. Und um in der Bezirksliga zu bestehen, benötige seine Elf auch diese Kraft. Dies ist auch die Grundlage für eine verbesserte Defensivarbeit. „Wir machen uns viele Gedanken, wie wir hinten stabiler stehen können“, erklärt Ziegler. Das sei einer der Kernziele für die neue Saison. Offensiv muss man sich am Büchsenberg weniger Sorgen machen. Da sei sein Team um Torjägerin Sandra Funkenhauser „gut aufgestellt“.

Der Aßlinger Kader ist zum Auftakt auf alle Fälle „komplett besetzt“, sagt Ziegler und freut sich über fünf Auswechselspielerinnen auf der Bank. Weil auch die Qualität passe, könne man selbst den Ausfall der Stammkräfte Sarah Klostermann und Franziska Deliano, die beide im Urlaub weilen, verkraften. Allerdings ist der Einsatz der angeschlagenen Kathi Kraus noch fraglich. OLAF HEID