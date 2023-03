Frauenfußball: Ein Test und ein Neuzugang für Poinger Abwehr

Kontrolle: Mona Schädel (l.) schirmt den Ball gegen Stefanie Döring (Rott) ab. cr © Christian Riedel / fotografie-ri

Mehr als ein Testspiel war für die Fußballerinnen des TSV Poing während der gesamten Wintervorbereitung nicht drin. „Das war unserer personellen Situation geschuldet. Eine weitere Begegnung mussten wir deshalb absagen“, bedauert Poings Trainer Joachim Schimkus.

Poing – Gegen den ASV Rott am Inn brachte der A-Klassist immerhin zwölf Spielerinnen zusammen und konnte dabei auch spielerisch überzeugen.

Dank Toren von Jennifer Pfleiderer (10.) und Naomi Schott Sanchez (75.) setzte sich das Schimkus-Team mit 2:0 (1:0) durch. Mit von der Partie war auch eine Neuverpflichtung. Stephanie Rickhoff kam in der Winterpause aus Forstern und soll künftig in der Poinger Defensivabteilung für Stabilität sorgen. „Wenn wir komplett sind, können wir in der Rückrunde gegen jeden Gegner eine gute Rolle spielen. Wir sind optimistisch und freuen uns schon auf das erste Pflichtspiel“, betonte Schimkus. Am Sonntag, 19. März, erwarten die Poingerinnen in der A-Klasse die SG Hohenlinden/Forstern. fhg