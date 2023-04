Fußball-Kreisliga: Freundschaften müssen beim Derby in Zorneding kurz ruhen

Im Derby die Oberhand gewinnen, das wollen Tobias Knöcklein (weißes Trikot) und der TSV Zorneding. Foto: sro © sro

TSV Zorneding – TSV Oberpframmern So. 14:30

Mit jeweils neun Zählern Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz haben sowohl der TSV Zorneding als auch der TSV Oberpframmern beste Aussichten auf den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga. Trotzdem traut Zornedings Trainer Sascha Bergmann dem Braten vor dem direkten Aufeinandertreffen noch nicht so ganz. „Wir haben jetzt zwei schwere Spiele vor der Brust. Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte einheimsen, damit wir am Ende keine unnötigen Endspiele haben“, so Bergmann.

Die Zornedinger sind im Monat April noch ohne Niederlage und gehen entsprechend selbstbewusst in das Derby gegen Oberpframmern. Bergmann weiß aber auch um die Stärken des Gegners: „Sie haben eine hohe Qualität und Dynamik in der Offensive, da müssen wir dagegenhalten.“

Der TSV Oberpframmern ist nach der 2:6-Pokalpleite gegen Baldham in der Liga auf Wiedergutmachung aus. „Wir sind motiviert. Zwischen den Zornedingern und uns bestehen einige Freundschaften, aber die werden nun für 90 Minuten ruhen. Natürlich wollen wir gegen den Nachbarn gewinnen“, sagt TSVO-Abteilungsleiter Benedikt Fürst.

Bei den Gästen wird Max Krötz eines seiner letzten Spiele absolvieren, bevor der langjährige Oberpframmerner Schlussmann seine Torwarthandschuhe nach der Saison an den Nagel hängen wird. „Max hat auch eine Zornedinger Vergangenheit. Es wird eine besondere Sache“, so Fürst vor dem anstehenden Lokalderby, in dem es durchaus noch um etwas geht. FLORIAN HENNIG