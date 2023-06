Zuschlag für Ebersberg

Von: Olaf Heid

Sie losten die Bezirksfinals am Finalort in Unterhaching aus (v.l.): Philipp Muschiol (SpVgg Unterhaching), Uwe Vaders (Merkur CUP-Gesamtleiter), Manni Schwabl (Merkur CUP-Schirmherr und Präsident der SpVgg Unterhaching), Torsten Horn (Techn. Leiter Merkur CUP) und Walter Huppmann (BFV-Gesamtspielleiter im Merkur CUP). © Foto: Merkur CUP

Die Bewerbung der Fußball-Jugendleitung war erfolgreich: Der TSV Ebersberg hat von den Organisatoren des Merkur CUP den Zuschlag für die Ausrichtung eines Bezirksfinals am 1. Juli erhalten. Ein Trumpf-Ass war der „neue“ Waldsportpark.

Ebersberg – Große Freude herrscht beim TSV Ebersberg: Der Verein erhielt von den Organisatoren des Merkur CUP, des weltweit größten Fußballturniers für E-Junioren, den Zuschlag zur Ausrichtung eines Bezirksfinals. Dieses findet am Samstag, 1. Juli, ab 10 Uhr im Waldsportpark statt.

Die Jugendleitung des TSV um Florian Steiger und Michael Jacob hat nun alle Hände voll zu tun, den Event vorzubereiten. „Wir freuen uns sehr, dass wir ein Bezirksfinale am Waldsportpark mit unserem neuen Gebäude austragen dürfen. Für uns im Jugendfußball ist es quasi eine Art Einweihung nach der Fertigstellung. Es ist aber auch eine Herausforderung, in so kurzer Zeit alles zu organisieren und auf die Beine zu stellen“, freute sich Steiger über den Zuschlag. „Ich bin sehr froh, dass ich mich auf das bewährte Team der internationalen Hallenturniere verlassen kann. Es hilft die ganze Fußballabteilung zusammen, da wir das Turnier gemeinsam mit der Herrenmannschaft durchführen.“

Unter der Woche fand bereits die Auslosung statt. Noch stehen aber nicht alle möglichen Gegner fest, da an diesem Wochenende die letzten Kreisfinals des Merkur CUP ausgetragen werden. Die Ebersberger U11 trifft als Kreissieger aber im Bezirksfinale A auf alle Fälle in ihrer Vorrundengruppe 1 auf den TSV Erding, den SV Heimstetten und einen Gegner aus München. In Gruppe 2 fehlt ebenfalls noch ein Name, hier sind bislang der ASV Dachau, FC Puchheim und TSV Au sicher dabei.

Der zweite Landkreisvertreter, der Nachwuchs des TSV Zorneding muss allerdings auf Reisen gehen. Der Zweitplatzierte des Ebersberger Kreisfinals tritt im Bezirksfinale C am Sonntag, 2. Juli, 10 Uhr, in Antdorf (Kreis Weilheim-Schongau) an und trifft sicher auf die gastgebende SG H.A.I., die sich aus den Vereinen aus Habach, Antdorf und Iffeldorf gebildet hat. Die beiden anderen Teams werden noch ermittelt. In Gruppe 2 spielen hier der TSV Eching, SV Miesbach, TSV Gilching und SV Germering.

