Finale Jagd aufs Winterpolster

Teilen

Knieeinsatz: Adrian Blumberg und der SVA wollen gegen Heimstetten punkten. sro © SRO EBERSBERG

TSV Oberpframmern – TSV Ebersberg So. 14:00

Einmal noch möchte der TSV Oberpframmern in der Kreisliga all seine Kräfte bündeln, bevor es in die Winterpause geht. „Man merkt uns an, dass wir uns auf der letzten Rille befinden. Aber so ist es nun mal im November. Trotzdem müssen wir auf jeden Fall punkten. Da wird kein Weg daran vorbeiführen“, sagt Pframmerns Benedikt Fürst vor dem Duell mit dem TSV Ebersberg. „Wir möchten gerne mit einem ordentlichen Puffer zu den Abstiegsrängen in die Pause gehen. Aber es wird nicht einfach. Wir erwarten einen formstarken Gegner.“

15 Tore haben die Ebersberger nämlich in den vergangenen drei Partien erzielt. Trotz der Niederlage zuletzt bei Phönix München gehen Timur Tepedelen und sein Team zuversichtlich in die abschließende Hinrundenpartie. „Unser Training unter der Woche war top. Bei uns sind wieder alle Mann an Bord. Die Jungs sind heiß auf das letzte Spiel“, so der Coach, der gegen Pframmern wieder auf Eglseder, Lüngen und Ertl zurückgreifen kann. „Allerdings ist es immer schwierig in Pframmern. Das ist ein guter Gegner und die Platzverhältnisse sind schwierig. Wir sind gewarnt, wollen die Punkte aber mitnehmen.“ Mit einem Sieg würde der TSV Ebersberg als eines der Top-Fünf-Teams der Liga überwintern. Der TSVO könnte sein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Relegationsrang verteidigen oder gar ausbauen. fhg

SV Zamdorf – TSV Zorneding So. 15:00

Wenn es nach Kreisligist TSV Zorneding ginge, dann könnte die Winterpause noch ein wenig auf sich warten lassen. „Bei uns sind gerade einige Verletzte und Angeschlagenen zurückgekommen. Wir sind aktuell viele Leute im Training und es macht richtig Spaß“, betont Zornedings Trainer Sascha Bergmann vor der Sonntagspartie in Zamdorf. Auch die Formkurve zeigt inzwischen wieder nach oben. Das untermauerte der Aufsteiger zuletzt mit zwei Siegen, ein weiterer soll nun folgen. „Aber der Gegner hat definitiv eine gute Qualität in der Mannschaft. Wir müssen das Zentrum dicht machen und ihren Torjäger in den Griff bekommen. Ihm dürfen wir keine Tiefe bieten“, kennt Zornedings Coach den Schlüssel zum Sieg. Im finalen Pflichtspiel des Aufstiegsjahres wäre das „ein krönender Abschluss“. fhg

SV Anzing – SV Heimstetten II So. 15:00

Ein Zähler fehlt dem SV Anzing noch zum Erreichen des intern gesteckten Etappenziels. „Aus den letzten beiden Spielen vor der Winterpause wollten wir vier Punkte holen. Das war unsere Marschroute. Drei haben wir schon“, rechnet SVA-Trainer Christian Rauch vor. Im Hinblick auf die Partie gegen den Tabellenvorletzten SV Heimstetten II halten es die Anzinger für möglich, dass sich der Gegner mit Akteuren aus dem Regionalliga-Kader verstärkt. „Die Heimstettener haben ja bereits angekündigt, dass es für sie ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Aber selbst, wenn drei oder vier Leute aus ihrer ersten Mannschaft dabei sind, traue ich uns auf jeden Fall etwas zu, wenn wir unsere Leistung bringen“, so Rauch, der sich nach zwei Siegen aus den letzten drei Begegnungen optimistisch zeigt. „Die letzten Wochen sprechen für uns. Jetzt können wir uns belohnen und dann gäbe es eine entspannte Winterpause.“ fhg

ATSV Kirchseeon – N.K. Hajduk So. 15:00

Wenig Ertrag erbrachten die letzten drei Auftritte für den ATSV. Die Landkreisduelle gegen Baldham und Zorneding gingen jeweils knapp verloren, bei der Münchener SpVgg sprang auch nur ein magerer Punkt heraus. Doch dank der fleißigen Ausbeute davor belegen die Kirchseeoner mit ihrem Trainer Günther Lehner einen bequemen Mittelfeldrang. Dieser könnte mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht NK Hajduk für die Winterpause noch komfortabler gepolstert werden und schon die halbe Miete für ein weiteres Jahr in der Kreisliga sein. Die Gäste beenden damit ihre kleine Serie gegen die Landkreisvertreter, in vier der letzten fünf Duelle traten die Münchner gegen Kreisteams an. Dabei siegten sie nur in Pframmern. arl