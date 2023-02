Fußballturnier der Mittelschulen: Poinger Einheit auf Platz eins

Teilen

Hier jubelt der Kreismeister: Das Team der Mittelschule Poing gewann das Zehner-Turnier. © Foto: Schule

Zum ersten Mal nach der coronabedingten Pause wurde in Eglharting das Fußballturnier der Mittelschulen (MS) des Landkreises ausgerichtet. Es siegte das Team aus Poing.

Kirchseeon – Neben den acht Schulen Aßling, Ebersberg, Glonn, Grafing, Kirchseeon, Markt Schwaben, Poing und Vaterstetten waren auch die Förderzentren Grafing und Zinneberg am Start – eine kaum zu toppende Teilnehmerzahl, die für die Attraktivität des Events spricht.

Bei bester Stimmung in der Halle lieferten sich die Schüler der Klassen sieben bis neun packende Matches. Vom Vereinsfußballer zum Freizeitkicker, von 90 kg Fast-Mannsbildern bis hin zu etwa halb so schweren Leichtgewichten – jeder gab sein Bestes. Vereinzelt waren auch Mädchen im Einsatz. Als oberstes Gebot hatte die veranstaltende MS Kirchseeon mit Rektor Franz Kraxenberger Fairness auf den Plan gesetzt – und auch wenn es hier und da durchaus sportlich zur Sache ging, so wurde dem Aufruf Folge geleistet. Die besonnen von der Torauslinie coachenden Lehrer sorgten dabei auch bei knapperen Spielständen für ausgeglichene Einsatzzeiten.

In den beiden Fünfergruppen kristallisierten sich schnell die von den größeren Schulen stammenden Favoriten heraus. Nach den Gruppenspielen standen so Kirchseeon und Poing ganz oben im Tableau. Für ein pünktliches Turnierende wurde auf die Halbfinals verzichtet. Das Spiel um Platz drei entschied Ebersberg gegen Grafing mit 2:0 Toren für sich.

Im spannenden Finale rang schließlich Poing mit geschlossener Mannschaftsleistung die individuell starken Kirchseeoner nieder. Zwei schnelle Konter führten zu dem 2:1-Sieg des Teams aus dem Landkreisnorden. Doppeltorschütze war Valentin Lah – es waren die ersten Gegentreffer im gesamten Turnier für die Gastgeber, die letztlich immer wieder an Poings Torhüter Deniz Kilic und seinen Mitspielern scheiterten.

„Wir sind stolz auf unsere Mannschaft und ihre Leistung. Wir waren in Sachen Teamgefüge die stärkste Mannschaft und haben den Sieg voll verdient“, bilanzieren Bernhard Seibold und Christoph Holmeier. Der Sportbeauftragte der Poinger Schule und der Klassenlehrer der 9bM coachten das Team zum Erfolg. Auf der Tribüne unterstützten Julia Wisniewski, Fabian Kautz und die Mitschüler ihre Kameraden lautstark. „Unsere Stärke war, nach jedem Rückschlag weiterzumachen. Wir haben uns in der Kabine motiviert, haben zusammengehalten, unsere Klassenkameraden haben uns von der Tribüne angefeuert – wir waren einfach eine Einheit“, so Poings Kapitän Bajram Berisa. ks/ez

Voller Einsatz, aber stets fair ging es in der Eglhartinger Halle zur Sache. © schule