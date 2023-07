Nach 13 sieglosen Spielen: VfB Forstinning beendet Durststrecke

Da hat’s eingeschlagen: Forstinnings Bakary Touray (r.) erzielte das 1:0. Foto: H-J Ziegler © H-J Ziegler

Zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie trafen der TSV 1860 Rosenheim und der VfB Forstinning in einem Fußball-Punktspiel aufeinander. Nach dem für beide Teams nicht nach Gusto verlaufenen Saisonauftakt mit deutlichen Niederlagen sollte die zweite Partie in der Englischen Woche die ersten Punkte erbringen.

Rosenheim/Forstinning – Und dieses Vorhaben setzte der Gast aus Forstinning weitaus erfolgreicher um als sein Kontrahent: Am Ende siegte der Vertreter aus dem Landkreis Ebersberg mit 2:1 (1:0) Toren.

Der VfB fuhr damit die ersten Saisonpunkte in der Landesliga Südost ein, während der TSV 1860 Rosenheim nach zwei Abstiegen in Folge bereits zum Saisonstart sich wieder in den unerwünschten Gefilden des Abstiegsbereichs befindet. Für Forstinning endete damit auch eine saisonübergreifende Serie von 13 Partien ohne Sieg im regulären Punktspielbetrieb.

Keine hohe Frequenz an Strafraumszenen boten die beiden Verein den Fans im ersten Durchgang. Immerhin entsprang die 1:0-Führung für den VfB in der 33. Spielminute einem formidablen Angriffszug über die linke Seite, Bakary Touray sprintete in die Hereingabe von Matija Milic und brachte die Lederkugel im Rosenheimer Netz unter. „Recht viel mehr war nicht in der ersten Halbzeit“, konstatierte Forstinnings zweiter Abteilungsleiter Thomas Schwarz einen höhepunktarmen ersten Durchgang.

Der zweite startete optimal für den Gast. Paul Angermaier, Neuzugang vom SSV Eggenfelden im VfB-Dress, sorgte in der 48. Minute für das 0:2 und damit erst einmal für einen ruhigeren Puls bei Fans und Funktionären nach dem missratenen Saisonstart. Die Vorarbeit hatte wiederum Milic geleistet.

„Wir haben dann im zweiten Durchgang dem Druck von Rosenheim stand gehalten“, freute sich VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl über die erfolgreiche Gegenwehr, auch wenn die Platzherren Möglichkeiten für den Anschluss hatten. Dieser fiel erst in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Mustapha Sillah (90.+6) – und damit zu spät. „Ein verdienter Erfolg“, resümierte Herndl. Und ein wichtiger. arl