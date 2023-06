Für Baldhams Fußballerinnen hinten raus „a zaache Gschicht“

Von: Wolfgang Herfort

Gegenstemmen gegen einen übermächtigen Gegner: Baldhams Frauen um Kapitänin Shirin Maier (r.). Foto: s. Rossmann © s. Rossmann

Die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten treten am diesem Sonntag zum Auswärtsspiel beim FC Teutonia München an. Mit einem dünnen Kader. Anpfiff ist um 11.30 Uhr.

Baldham „Die Saison ist durch, die Spannung raus.“ Stefan Schunck, Trainer der Fußballfrauen des SC Baldham-Vaterstetten, geht die „Pflichtveranstaltung“ am vorletzten Kreisliga-Spieltag in München relativ gelassen an.

Viel mehr bleibt ihm auch nicht übrig. Zu sehr ist sein Kader geschrumpft, nachdem sich zuletzt Anna Kreißl und Michaela Buck Bänderrisse zugezogen hatten und ebenso ausfallen wie Isabel Lorenz, die mit einer Gehirnerschütterung in die Klinik eingeliefert werden musste. Angesichts dieser Situation „ist es gut, dass wir unser Saisonziel, den Klassenerhalt, bereits erreicht haben“, betont Schunck. Der Rest der Runde werde jetzt eine „zaache Gschicht“.

Der SCBV-Coach hofft aber, dass seine Frauen in München auf der Sportanlage an der Schwere-Reiter-Straße noch für ein wenig Spannung sorgen können, auch wenn sich der Gegner mit ein paar Spielerinnen verstärkt haben soll, die höherklassige Erfahrung mitbringen. hw