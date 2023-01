Futsal-Turnier in Zorneding: Willkommene Matchpraxis

Rudi Riedl Der Zornedinger Coach peilt die Top Drei an. Foto: fupa © fupa

Das Spielgerät ist deutlich kleiner und auch das veränderte Regelwerk könnte zu Umstellungsschwierigkeiten führen. Die Fußballer zweier Landkreis-Teams versuchen sich am Samstag in Zorneding im Futsal.

Zorneding – Für den TSV Zorneding und die SG Markt Schwaben geht es beim Lotto Bayern Hallencup um die Qualifikation für die Oberbayerischen Meisterschaften am kommenden Samstag, 14. Januar, in Manching.

VON FLORIAN HENNIG

„Es kommt auf Fitness, Technik und Spielverständnis an. Man muss den Ball laufen lassen und darf nicht stehen bleiben. Eine gewisse Handlungsschnelligkeit ist bedeutsam. Für Grobmotoriker wird es schwierig“, beschreibt Rudolf Riedl das Anforderungsprofil eines erfolgreichen Futsal-Spielers. Der Trainer des Zornedinger Reserveteams (A-Klasse), wird am Samstag die Leitung einer gemischten TSV-Auswahl aus erster und zweiter Mannschaft übernehmen.

Riedl sieht seine Mannen gut gerüstet für das Event in der TSV-Turnhalle im heimischen Zornedinger Sportpark (Beginn 13 Uhr). „Wir haben bereits zweimal unter Wettkampfbedingungen trainiert, inklusive Schiedsrichter und gemäß der offiziellen Regeln. Wir in Zorneding schlafen nicht“, so Riedl vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend. „Wir werden mit einer sehr jungen Truppe an den Start gehen. Der ein oder andere hat bereits in der Jugend an einem Futsal-Turnier teilgenommen. Meine Jungs wissen also schon ein bisschen Bescheid“, baut Riedl auf einen wertvollen Erfahrungsschatz in den eigenen Reihen.

Neben Ausrichter TSV Zorneding und vielen Münchner Mannschaften hat auch die SG Markt Schwaben ihre Teilnahme angekündigt. Beide Landkreis-Teams treffen brisanterweise bereits in der Gruppenphase aufeinander. Die Markt Schwabener Gäste betreten dabei Neuland. „Ich denke, bei uns hat bislang noch niemand Futsal gespielt. Wir hatten vor Weihnachten allerdings ein Hallentraining und auch im neuen Jahr waren wir schon in der Soccerhalle“, berichtet SG-Coach Michael Hieber, der die Trainingsbeteiligung aus beiden Einheiten bei der Kaderzusammenstellung berücksichtigt. „Bei mir spielen nur diejenigen, die auch trainieren. Somit wird der ein oder andere bekanntere Name fehlen.“ Das Futsal-Turnier in Zorneding sehen die Markt Schwabener als willkommene Abwechslung während der Winterpause. „Wir nutzen es, um Matchpraxis zu sammeln und schauen einfach mal, wie es so wird“, gibt sich Hieber entspannt.

Die Zornedinger möchten sich auf heimischem Parkett dagegen teuer verkaufen. TSV-Coach Riedl hat das Preisgeld, das an die besten drei der 16 Teilnehmer ausgeschüttet wird, mit seinen Spielern ins Visier genommen. „Dann hätten wir etwas für die Mannschaftskasse. Wir gehen jetzt nicht zwingend vom Turniergewinn aus, aber wir wollen schon so weit wie möglich kommen.“ Mal sehen, wie gut die Umstellung gelingt.

Zeitplan

Gruppe B: TSV Zorneding - TV 1860 München III (13.12 Uhr), TSV 54 DJK München - SG Markt Schwaben (14:00), TSV Zorneding - TSV 54 DJK München (14:48), SG Markt Schwaben - TSV 1860 München III (15:36), TSV 1860 Mün. III - TSV 54 DJK Mün. (16:24), SG Markt Schwaben - TSV Zorneding (17:12);

Viertelfinale (ab 18.12 Uhr); Halbfinale (ab 19 Uhr); Spiel um Platz 3 (19.24 Uhr); Endspiel (19.36 Uhr)