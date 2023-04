Forst-Ladies gegen Grafing: Ganz viel Entertainment im Nachbarstadtduell

Von: Julian Betzl

Immer eine entscheidende Fingerspitze dazwischen, bekamen Grafings (gelb) Franziska Hirtreiter (li.) und Jasmin Lazarus in ihrer zwölfminütigen Druckphase gegen die Forst-Ladies (grau) Sina Fein (li.) und Alina Sing. © stefan rossmann

TSV EBE Forst United II und TSV Grafing liefern fulminantes 25:25-Remis im Handball-Bezirksoberliga.

Ebersberg – Diese beiden Derby-Termine hatten sich die Handballfans aus Ebersberg und Grafing sicher schon vor dem Saisonstart fett in ihrem Kalender angestrichen. Denn durch den Aufstieg der Zweitvertretung von Forst United in die Bezirksoberliga hatte endlich auch der Frauenhandball den Nachbarstadt-Klassiker im Angebot. Und nach dem knappen 26:25-Hinspielerfolg der Grafingerinnen lebte auch das Rückspiel am vergangenen Wochenende in der ausverkauften Dr. Wintrich-Halle bis zur letzten Spielaktion von der Spannung auf der Anzeigetafel.

„Die Stimmung war super, das Spielnievau okay“, war Ebersbergs Spartenleiter weiblich, Felix Mäsel, allerdings darauf vorbereitet. „Diese Derbys sind handballerisch ja meistens kein Schmankerl.“ So zeichnete auch diesmal ein „recht witziger Spielverlauf“ ab, der die beiden trommelnden, klatschenden und jubelnden Fanlagern auf eine kurzweilige, 60-minütige Achterbahnfahrt mitnahm.

Bis zur Halbzeit marschierten beide Teams im Gleichschritt los (13:11), dann schalteten die Gäste ansatzlos zwei Gänge hoch.

„Wir haben in der Abwehr auf ein 1-5-System umgestellt, wo nur noch die Kreisläuferin hinten geblieben ist. Damit ist Ebersberg nicht zurecht gekommen, zumal unsere Torfrau Anne Roczen einen super Tag erwischt hat“, freute sich Grafings Übungsleiter Igor Lukac über einen sage und schreibe 9:0-Lauf zu Beginn des zweiten Spielabschnitts (13:20/42.).

„Da hat bei uns die Besetzung auf dem Feld nicht funktioniert. In der Abwehr haben wir keinen Zugriff bekommen, vorne war unsere Chancenverwertung miserabel und Grafing hat sich in einen Rausch gespielt“, tadelte Mäsel das Leistungsloch der Gastgeberinnen.

Nur wurde eben auch deutlich, dass im Kader von United-Coach Raimund Dürr eben auch zu viel Qualität steckt, um dann in diesem Loch zu versinken.

Jasmin Alnajjar beendete mit ihrem Treffer zum 14:20 (43.) die gut zwölfminütige Torflaute der Forst-Ladies und leitete eine fulminante Aufholjagd ein. „Teilweise waren wir dann selber schuld, weil wir ein, zwei Überzahlsituationen nicht genutzt haben – obwohl wir weniger technische Fehler als im Saisonverlauf gemacht haben“, sei auch Grafing-Coach Igor Lukac klar gewesen, „dass wir nicht 60 Minuten lang volle Kanone spielen können.“

So waren es nun die Kreisstädterinnen, die sich in einen Torrausch spielten, durch einen verwandelten Siebenmeter von Annika Fricke wieder egalisierten (22:22/54.) und dank Dorottya Buzas 30 Sekunden später sogar in Führung lagen – ehe die Torschützin eine Zeitstrafe kassierte. Zweimal konnte Anja Schmidt daraufhin für Grafing ausgleichen, dann erzielte Jasmin Alnajjar das 25:24 (58.).

„Eigentlich sind wir mit dem Ziel hingefahren, Ebersberg zu ärgern. Ich hätte eine Niederlage mit weniger als fünf Toren vorher unterschrieben“, meinte Igor Lukac und erklärte damit, weshalb sich der nervenstark verwandelte Strafwurf von Charlotte Oslmeier (58.) zum 25:25-Endstand für die Bärenstädter wie ein Sieg angefühlt habe. „Wir können jedenfalls besser mit dem Punkt leben als sie.“

Da war Felix Mäsel anderer Meinung: „Am Ende war das Unentschieden für das Niveau gerechtfertigt. Man darf auch nicht vergessen, dass wir als Aufsteiger mit dem starken Platz vier, den uns keiner mehr nehmen kann, alle Erwartungen übererfüllt haben.“

Rein vom Standpunkt des Handball-Entertainments aus betrachtet, traf das auch auf die beiden Damen-Derbys in dieser Spielzeit zu, weshalb sich die Sportfreunde schon auf die Wiederauflagen in der neuen Runde freuen dürfen.

Während Raimund Dürr dann laut Mäsel weiter auf der Trainerbank der künftigen Bayernliga-Reserve Platz nehmen wird, darf dann auf Grafinger Seite ein Nachfolger von Lukac die besonders ansteckende Derbyatmosphäre genießen.

„Die Stimmung war von beiden Seiten brutal geil und ich hatte danach vor lauter Schreien echt Halsschmerzen“, wird der nach sechs Jahren scheidende Coach der Grafingerinnen diese beiden Stadtduelle in besonderer Erinnerung behalten: „Dass wir diese Saison nicht gegen Ebersberg verloren haben, ist doch irgendwie auch ein schönes Abschiedsgeschenk von mir.“

Forst United II: Barbara Stark (im Tor), Katharina Fries, Dorottya Buzas (8), Annika Fricke (4/1), Senta Schlegel, Jasmin Alnajjar (6), Cornelia Paulus, Anna Eglseer (2), Joelle Korhammer (2), Andrea Michlein, Alina Sing (1), Sina Fein, Sandra Staniszewski, Chiara Czeslik (2).

TSV Grafing: Valentina Hofmann und Anne Roczen (im Tor), Julia Gassmann (1), Franziska Hirtreiter (3), Charlotte Oslmeier (8/3), Anja Schmidt (4), Laura Lukac, Anna Sandner (1), Marlene Oswald (4/1), Jasmin Heitmann (1), Annika Germer (1), Jasmin Lazarus (2).