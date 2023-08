Ganztagsbetreuung für künftige Klosterseer Kufencracks

Klostersees Camp-Manager: Nachwuchsleiter (li.) Martin Sauter und Jugendtrainer Yuri Tsurenkov. © sro

EHC Klostersee startet kommende Woche mit zwei Nachwuchscamps und insgesamt gut 180 Teilnehmern in die neue Eishockeysaison.

Grafing – Mit dem Ende der Skatertage geht es zum Wochenende hin in der Wildbräu-Arena praktisch übergangslos an die Bereitung der Eisfläche. „Da stehen insbesondere auch unseren freiwilligen Helfern wieder einige Nachtstunden bevor“, dankte Martin Sauter den fleißigen Unterstützern schon mal vorab stellvertretend für alle Verantwortlichen beim EHC Klostersee. „Ohne dieses Engagement wäre hier vieles nicht möglich“, ergänzte der Eishockey-Nachwuchsleiter, der zusammen mit Hauptorganisator Marek Dobis bereits die Hockeyschule im Blick hat, die beim Grafinger Eishockeyklub schon traditionell am Anfang einer Saison steht.

Aus einer sind für die Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2007 bis 2018 inzwischen zwei Wochen mit jeweils fünf Tagen Hockeycamp mit „Ganztagsbetreuung“ inklusive gemeinsamer Mahlzeit und Snacks geworden. Im ersten Abschnitt, der vom kommenden Dienstag bis zum Samstag läuft, stehen die älteren Jugendlichen der Altersstufen U13, U15 und U17 auf dem Eis. Für die jüngeren Talente (U7, U9 und U11) geht die Eishockey-Schule in der darauffolgenden Woche von Montag bis Freitag weiter.

Wir bieten viel Erfahrung, Trainingsgruppen nach Entwicklungsstand und ein sehr qualifiziertes Trainerteam

Das Interesse ist mit gut 80 Teilnehmern bei den Älteren und fast einhundert Kindern der jüngeren Jahrgänge allgemein ungebrochen groß. Was im Vergleich mit ähnlichen Angeboten einerseits bestimmt mit den geringeren Kosten für die einheimischen Talente vor Ort zusammenhängt – bei auswärtigen Camps kommen zumeist die Unterkunftskosten oben drauf –, vor allem aber wohl mit der angebotenen Qualität.

„Wir bieten viel Erfahrung, Trainingsgruppen nach Entwicklungsstand und ein sehr qualifiziertes Trainerteam“, zeichnet Dobis das Leistungsspektrum auf. Die Schwerpunkte im, je nach Altersstufe angepasst ein bis drei Mal täglichen, Eistraining betreffen Powerskating, Scheibenkontrolle sowie Lauf- und Schusstechnik, daneben spezielles Torwarttraining.

Klostersee-U20 strebt Klassenerhalt in der DNL III an, U17 schielt auf Aufstieg

„Das ist nach dem Trockentraining im Sommer bekanntermaßen die ideale Basis zum Einstieg auf dem Eis“, betont Sauter. Man setze insbesondere auf individuelle Förderung als Grundlage für eine perfekte Saisoneinführung. Die Ziele im Nachwuchsbereich der Klosterseer als Drei-Sterne-Ausbildungsklub im Deutschen Eishockeybund (DEB) sind für die Saison 2023/24 schließlich wieder einigermaßen hoch angesetzt, vor allem im höheren Altersbereich.

Bei der U20 wird nach dem Aufstieg der Klassenerhalt in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Division III angestrebt. Der EHC-U17 traut man den DNL-Aufstieg zu, wobei auch da ebenfalls sprichwörtlich der Weg durch ein Nadelöhr gefunden werden muss, wie Sauter erklärt. „Die Jungs haben absolut das Zeug dazu, aber dazu muss wirklich alles zusammenpassen, denn nur einer steigt auf und die Konkurrenz ist nicht zu verachten.“

Die Talente der jungen U-Mannschaften sollen vor allem in der Breite stetig verbessert werden, um dann möglichst viele alterstechnisch weit nach oben mitnehmen zu können. „Es heißt immer so schön: Alle fördern und die Besten fordern. Das passt absolut und wir sehen das jährlich wieder aufs Neue als Herausforderung.“

Neben den bewährten „Heads“ – in der ersten Woche Yuri Tsurenkov, Marc Ahammer und Jimmy Quinlan, in der zweiten Tsurenkov, Florian Engel und Quinlan mit Fabian Jaax – stehen einige Spieler der rot-weißen Bayernliga-Truppe und viele ehemalige EHC-Aktive als Trainer mit auf dem Grafinger Eis. Um das Torwarttraining kümmert sich Sebastian Becker. Der für den zum EV Landshut gewechselten Markus Eberl neue zweite hauptamtliche Nachwuchstrainer der Klosterseer war zu seiner aktiven Zeit Puckfänger. ele