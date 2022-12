Gau Ebersberg: Armbrustschützen auf Deutschland-Niveau

Gut angelegt, aber mit 353 Ringen verpasste der Glonner Daniel Six das Stockerl. Foto: gauebe © gauebe

Die Gaumeisterschaft in der Disziplin Armbrust zehn Meter für 2023 fand bereits in diesem Jahr im Schützenheim der FSG Glonn-Zinneberg statt. Mit tollen Resultaten.

Landkreis – Neun Schützen versuchten, möglichst perfekt Kimme, Korn und Wasserwaage in Einklang zu bringen. Die Armbrust-Disziplin gilt als eine sehr schwere, weil sich jeder kleinste Fehler im Trefferbild abzeichnet.

Mit gerade einmal 14 Jahren war Franziska Hollmann (Glonn) die jüngste im Teilnehmerfeld. Sie schnupperte bereits in einigen Rundenwettkämpfen Armbrust-Luft. Als einzige Starterin in der Jugendklasse weiblich sicherte sie sich mit guten 346 Ringen den Gaumeistertitel. Da es ab der Oberbayerischen Meisterschaft erst ab der Juniorenklasse Meisterschaften gibt, kann sich die junge Glonnerin Hollmann voll und ganz auf ihre weiteren Disziplinen Luftgewehr und neuerdings auch Kleinkaliber konzentrieren.

Gerade 17 Jahre alt geworden ist Magdalena Sebele von Hubertus Eglharting. Sie zeigte bereits im abgelaufenen Armbrust-Rundenwettkampf hervorragende Leistungen und untermauerte diese auch in der Meisterschaft. Mit der Armbrust von Walter Hartl zauberte sie beeindruckende 380 Ringe auf die 40 Einzelscheiben. Um das Ergebnis einschätzen zu können, reicht ein Blick auf die Deutsche Meisterschaft 2022: Mit dem erzielten Ergebnis würde sie sich auf Platz vier einreihen. Damit durfte auch sie sich im Gau die Goldmedaille umhängen lassen.

Gleich vier Schützen (allesamt Glonn) gingen in der Herrenklasse 1 an den Stand. Hauchdünn die Nase vorne hatte dabei Tobias Hartl mit 369 Ringen. Nur einen Zähler dahinter reihte sich Nicolas Six (368 Ringe), dank einer starken 97-Ring-Serie zum Schluss, ein. Der Bronzerang ging an Florian König mit 362 Ringen. Den undankbaren vierten Platz belegte hingegen Daniel Six, der aber mit seinen 353 Ringen durchaus zufrieden war. Als Team traten Hartl, König und Nicolas Six an und kamen auf 1099 Ringe.

Bei den Routiniers der Herrenklasse 3 gingen ebenfalls drei Glonner an den Start. Am zielsichersten war Titelverteidiger Walter Hartl mit 375 Ringen. Rainer Miethaner folgte mit 368 Ringen und Ingo Schweinsberg mit einem Qualifikations-Ergebnis von 379 Ringen. In der Herrenklasse kam das Trio als Team auf 1126 Ringe. Das hätte bei der Deutschen Meisterschaft 2021 zum zweiten Platz in der Mannschaftswertung gereicht. ez