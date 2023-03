Schützen-Gaumeisterschaft: Premiere für Team-Mix gelingt

Ihnen gefiel der neue Mixed-Wettbewerb (v.l.): Irene Gaigl, Annika Wagner, Walter Hartl und Anna Fürfanger. gauebe © Foto: gauebe

Neben den „etablierten“ Disziplinen feierte mit dem Mix-Team ein neuer Wettbewerb bei den diesjährigen Gaumeisterschaften der Luftgewehr-Spezialisten Premiere.

Elkofen – Jeweils eine Juniorin und ein Junior, sowie eine Damen und ein Herr traten dabei im Vereinsheim Elkofen gemeinsam an den Stand.

Bei den Junioren holte sich das Glonner Team mit der 17- jährigen Magdalena Sebele und dem gleichaltrigen Simon Huber den Premierensieg. Magdalena Sebele erzielte bei ihren 40 Wertungsschuss starke 409,3 Ringe. Simon Huber schoss 396,0 für in Summe 805,3 Ringe und Gold.

Der zweite Platz ging an Franziska Strasser (Ottersberg, 415,2) und Niklas Lippl (Markt Schwaben, 381,4), die sich zugleich das Weiterkommen zur Oberbayerischen Meisterschaft sicherten. Bronze ging an das Ingelsberger Team um Maria Glaser und Lukas Markl mit 781,7 Ringen. Da es keine eigene Jugendwertung gab, gingen die beiden Glonner Franziska Hollmann mit sehr guten 390,5 Ringe und Leon Windhager (382,0) eine Jahrgangsklasse höher an den Start und landeten mit bemerkenswerten 772,5 Ringen als Vierte sogar vor dem dritten Glonner Team (761,5) um Kilian Six (385,6) und Sofie Huber (375,9). Sechster wurde die Egmatinger Besetzung Paula Schneider (373,0) und Leonhard Bachmair (362,8).

Gleich zehn Teams gingen bei den Erwachsenen ins Titelrennen. Hervorragende 818,4 Ringe erzielten Iris Buchmayer (407,9) und Michael Winter (410,5) und gewannen für Edelweiß Kirchseeon verdient den Wettbewerb. Magdalena Matheis (Ottersberg, 405,4) und Walter Hartl (Glonn, 391,4) holten Silber für die Forstschützen Ebersberg, dicht gefolgt von ihren Teamkollegen Annika Wagner (Hohenlinden, 404,6) und Angus Förster (Markt Schwaben, 391,5), denen minimale 0,7 Ringe auf Rang zwei fehlten. Auf Rang vier reihten sich Lisa Kiefer (Ottersberg, 394,2) und Florian König (Glonn, 393,5) mit 0,5 Ringen Vorsprung auf Anna Fürfanger (Tulling) und Martin Löbert (Parsdorf) ein. ez

Alle Ergebnisse unter www.gauebe.de