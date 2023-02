Gelungener Wettkampf-Auftakt für Klosterseer Eiskunstäuferinnen

In der Kürklasse 6 belegte Grafings Elisa Festl in Königsbrunn einen sehr guten vierten Rang. © (MK-Sportphoto/verein)

Fast 300 Teilnehmer stark war der 4. Königscup in Königsbrunn in der Nähe von Augsburg. Fünf Grafinger Eiskunstläufer waren ebenfalls mit von der Partie, wobei der EHC Klostersee zunächst sogar mit doppelt so vielen, sprich zehn Sportlerinnen und Sportlern geplant hatte.

Grafing – Allerdings machte eine Krankheitswelle auch der Eiskunstlaufabteilung des EHC Klostersee zu schaffen. Die einsatzfähigen Grafinger Eiskunstläufer wurden von Trainerin Steffi Ruttkies in Königsbrunn betreut. Den Anfang machte mit Filip Auberger der Jüngste im EHCK-Quintett. Er zeigte seine Elemente sauber und erreichte den vierten Platz in seiner Gruppe der Figurenläufer A.

In der Kürklasse 8 sicherte sich Klara Auberger den zweiten Platz. Mit einer schönen Kür zu Lady Gagas Song „Always remember us this way“ verwies sie mit einer Ausnahme alle Mitbewerberinnen auf die Plätze.

Carla Müller-Stahl lief ihre Kür zur Titelmusik vom Monaco Franze technisch sauber und kam in der Gruppe 6 A, Kürklasse 6 auf den fünften Rang. In der Gruppe 6 B, Kürklasse 6, starteten mit Elisa Festl und Victoria Achatz gleich zwei Grafinger Vertreter. Elisa Festl war mit ihren über 30 Punkten nach dem Wettkampf sehr zufrieden, verpasste aber als Viertplatzierte das Siegerpodest ganz knapp. Teamkollegin Victoria Achatz erlief sich derweil Platz sechs.

Überhaupt waren im Klosterseer Lager auf der Heimreise aus Königsbrunn keine traurigen Gesichter auszumachen. Alle waren mit ihrem Auftakt zu einer ganzen Reihe anstehender Wettkämpfen zufrieden. bj/ez