Gemeindesportfest 2023 in Aßling ist gesichert

Von: Wolfgang Herfort

O‘gsagelt werd! Sepp Stark (l.) Anderl Ludl vom BV Steinkirchen durften bei der „Dorfolympiade“ 2022 schwitzen. © Stefan Rossmann

Sieben Teams treten in 16 Disziplinen vom 24. bis 29. Juli bei Aßlinger „Dorfolympiade“ an.

Aßling – Die 42. Auflage des Aßlinger Gemeindesportfestes kann steigen. Nachdem Corona dem traditionellen Vielseitigkeitswettbewerb in den Jahren 2020 und 2021 einen Strich durch Rechnung gemacht hatte, wird die Veranstaltung, die seit 1980 in der Woche vor dem Aßlinger Bürgerfest ausgetragen wird, in eine neue Runde gehen.

Die Frage, ob sich auch diesmal genug Aktive und Mannschaften finden würden, die die 16 Disziplinen vom 24. bis 29. Juli in Angriff nehmen, war bei der jüngsten Besprechung der Mannschaftskapitäne und des Organisationsteams schnell beantwortet. Mit von der Partie sind bei der 42. Auflage der Trachtenverein Aßling, Titelverteidiger Diana Lorenzenberg, TSV Aßling, Burschenverein Steinkirchen, Voglhäusler, Georgsritter und der Burschenverein Eichhofen/KljB Dorfen.

Zum 21. Mal wird das Aßlinger Gemeindesportfest unter der Regie von Sepp Riesch vonstatten gehen. Erneut in der Organisation unterstützt von Viktoria Stanzel und Michael Ströbele. Hinzu kommt Eva Sewald, womit die Aufgaben auf weitere Schultern verteilt werden. „Und ich kann an einem Tag in dieser Woche zuhause bleiben und meine Kinder sehen“, freute sich Riesch schon vorab über Sewalds Interesse.

Überhaupt zeichnet sich kein Ende des Gemeindesportfestes ab. Im Gegenteil. „Die Gerüchteküche brodelt“, so Riesch. Dem Vernehmen nach wollen drei Teams demnächst (wieder) aktiv ins Geschehen eingreifen: die Gemeinde, die Freiwillige Feuerwehr und die „Büchsenbergler“.

Die bewährten Disziplinen dieser Dorfolympiade, an der immer mehrere Hundert Teilnehmer antreten, wurden auch für 2023 beibehalten. Allerdings mit einer kleinen Änderung: der Freitag der Wettkampfwoche bleibt frei, dient der Regeneration vor dem großen Finale auf dem Schulsportgelände in Aßling.

Und die „Wundertüte“, die im vergangenen Jahr auf großen Zuspruch stieß, wurde als feste Disziplin neu aufgenommen. Auch diesmal werden sich die Mannschaften also im Sommerbiathlon messen. Die Siegerehrung wird wie gewohnt im Rahmen des Aßlinger Bürgerfestes vorgenommen. Doch bis dahin wird übers „Dorf“ verteilt viel Schweiß fließen. W.HERFORT