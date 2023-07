Tennis-Damen 50 aus Zorneding: Gemeinsam die Bayernliga gerockt

Von: Olaf Heid

Freude über Platz drei bei den Damen 50 des TC Zorneding (v.l.) Marina Evers, Petra Pauli, Manuela Lindenberg, Petra Mainzl und Katja Sippl. Im Bild fehlen Theresa Gschwandtner, Birgit Gerischer, Katrin Otterbeck und Barbara Weiß. © Verein

Zornedings Damen 50-Team wird Dritter in der Tennis-Bayernliga und profitiert von Glonner Verstärkung.

Zorneding – Sie sind nicht aufgestiegen und überhaupt nicht traurig. Im Gegenteil: Für die Tennisdamen 50 des TC Zorneding, die in Spielgemeinschaft mit dem ASV Glonn antreten, ist der dritte Platz in der Bayernliga Süd ein Riesenerfolg. Zweimal hintereinander waren sie in den Vorjahren nach der Ligen-Neuausrichtung des Verbands aufgestiegen und mischten durchaus wieder vorne mit. Doch Verletzungen und Ausfälle verhinderten den nächsten Coup der TCZ-Seniorinnen.

„Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das war erstaunlich gut, damit hatten wir zu Saisonbeginn überhaupt nicht gerechnet“, weist Mannschaftsführerin Petra Pauli auf die diversen Aufstellungsvarianten hin, die heuer gezwungenermaßen zu bewältigen waren.

Wir waren zu den richtigen Zeitpunkten gut aufgestellt und hatten das Quäntchen Glück.

„Je älter wir werden, desto kleiner werden halt die Kader“, erläutert Pauli. Von daher sei man glücklich und dankbar, mit den ASV-Aushilfen eine starke Formation bilden zu können. Petra Mainzl und Manuela Lindenberg, die das Topduo in der Meldeliste bildeten, spielten aber auch noch mit ihren Glonner Damen 40 hochklassig in der Landesliga 1 und waren immerhin zweimal zeitlich in der Lage, in Zorneding auszuhelfen – und alles zu gewinnen.

„Wir waren zu den richtigen Zeitpunkten gut aufgestellt und hatten das Quäntchen Glück“, betont Pauli. Der Abstieg war darum auch kein Thema. Es gab nur zwei 1:5-Niederlagen gegen die Topteams TSV Unterhaching (1.) und TC Piding (2.), zum Abschluss ohne ASV-Kräfte noch ein 3:3 beim Tabellenvierten TP Isartal Baierbrunn. Der Rest wurde klar gewonnen. Unterm Strich bedeutete dies für die Liganeulinge 9:5 Punkte und der gute Bronzerang.

Und insgeheim waren die Zornedinger Damen 50 froh, dass sie „nur“ Dritter wurden. Denn weil sie sich mit den Glonner Spielerinnen so gut verstehen, wäre ein Aufstieg in die Regionalliga ein haariges Unterfangen. „Da müssten wir wieder zu sechst statt zu viert spielen, und wir dürften auch keine SG mehr bilden“, erklärt Pauli. Will heißen: Die Gästespielerinnen müssten dafür dem Verein beitreten. Darum das zufriedene Fazit der TCZ-Kapitänin: „Bayernliga ist für uns perfekt.“ Der Klassenerhalt in der zweithöchsten Liga dieser Altersklasse soll noch nachträglich gemeinsam gefeiert werden, verrät Petra Pauli, „wenn alle Zeit haben“. Also auch mit den Glonner Damen. Das verstehe sich ja von alleine.