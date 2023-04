Tennis Winterrunde: Gemischte Anzinger Gemeinschaft ganz oben in der Landesliga

Sie setzten sich unangefochten in der Landesliga 1 durch: Die Anzinger TeG-Herren 50 wurden Meister mit (v.l.) Dirk Rehberg, Dr. Thomas Schlüter, Joachim Haas, Thilo Köhler, Marco Weiden und Marco Keller. Im Bild fehlen Oliver Wagner, Stefan Hesseln, Thomas Dobler, Jaroslaw Semaniuk und Manfred Schedel. © privat

Tennis: Herren 50-Team der TeG Anzing wird Winterrunden-Meister der Landesliga 1.

Anzing – Sie waren in der Winterrunde bei den Herren 50 das Maß aller Dinge: Das Team der TeG Anzing hat die Landesliga 1, die höchste Klasse in der Hallensaison, als Meister abgeschlossen.

Allerdings kam die Vierer-Formation der Tennis-Gemeinschaft nicht ohne Kratzer durch den langen Winter. Mit 10:2 Punkten behauptete man sich im sieben Teams umfassenden Klassement vor Vize TC GW Gräfelfing (9:3) und dem drittplatzierten TC Ismaning (7:5), gegen den man Anfang Oktober mit 1:5 die einzige Schlappe kassiert hat. Zum damaligen Zeitpunkt agierte man aber noch nicht in Bestbesetzung.

Danach folgten aber ausschließlich deutliche Siege für die Anzinger Mannschaft der TeG, die sich allerdings aus Akteuren aus insgesamt sechs Vereinen (TC Pliening, SC Baldham-Vaterstetten, TC Bavaria Anzing, TC Anzing, SC Landesbank München, GW Luitpoldpark München) zusammensetzt. Das ist eine Besonderheit in der bayerischen Tennis-Winterrunde, die solch ein Gebilde mit Spielern aus mehreren Vereinen – im Sommer sind nur maximal zwei erlaubt, bei der TeG dann noch der TC Anzing und TC Bavaria – zulässt.

Den TeG-Oldies, die unter anderem dreimal in eigener Halle in Anzing-Oblfing und einmal in Vaterstetten aufschlagen durften, hat diese Erweiterung sicherlich nicht geschadet. Im Gegenteil: Der Polizei SV Haar und ASV Dachau wurden vom Team um Kapitän Thilo Köhler deutlich mit 6:0 Zählern abgefertigt, Gräfelfing und GW Luitpoldpark München nach packenden Tiebreak-Krmis mit 4:2 Zählern auf Distanz gehalten.

Im letzten Auftritt gab es ein nun souveränes 5:1 gegen den HVB-Club München, bei dem Oliver Wagner, Marco Keller, Joachim Haas und Marco Weiden nach den Einzeln durch souveräne Zwei-Satz-Siege eine 4:0-Führung hingelegt und vorzeitig den Landesliga-Titel eingetütet hatten. Die Doppel spielten keine Rolle mehr und wurden anschließend 1:1 aufgeteilt.

Die Überlegungen für den kommenden Winter, ob und in welcher Besetzung die TeG weiter aufschlägt, laufen nur am Rande weiter. Zur Zeit läuft bei allen Tennis-Senioren die Vorbereitung für die Sommer-Punktspiele auf Sand, jeweils für sich in ihren Heimatvereinen, zwischen Regional- und Landesliga. ola

Im TeG-Einsatz waren: Marco Weiden (TC Anzing), Dirk Rehberg, Marco Keller, Oliver Wagner, Stefan Hesseln, Thomas Dobler, Thomas Schlüter, Manfred Schedel (alle TC Pliening), Joachim Haas (SC Landesbank München), Thilo Köhler (GW Luitpodpark München), Jaroslaw Semaniuk (SC Baldham-Vaterstetten).