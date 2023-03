Gerichtliches aus der Grafinger Gerüchteküche

Ob sich die Klosterseer Eishackler in exakt dieser Besetzung nochmal auf ein Oberliga-Match in der Wildbräu-Scheune einstimmen werden, ist aktuell ungewiss. Die Gerüchte über Spieler- wie auch einen Trainerwechsel halten sich hartnäckig in der Bärenstadt. Finanzieller Mehrbedarf im sechsstelligen Bereich © stefan rossmann

EHC Klostersee fordert Schadensersatz von Landsberg und hat personell viele Fragezeichen auf der Agenda.

Grafing – Die Gerüchteküche kocht derzeit über, die Verantwortlichen versuchen, der Situation Herr zu werden: Es ist offensichtlich, dass der Zeitplan der Führungsriege des EHC Klostersee durch die Absage der Playdowns und den dadurch feststehenden Klassenerhalt in der Oberliga Süd am grünen Tisch gehörig durcheinander geraten ist.

Schon sehr viel früher als gedacht stehe man vor einem Berg von Aufgaben und Erledigungen, hatte der Sportliche Leiter Max Kreitmaier vor gut einer Woche eingeräumt. Baustellen in Bezug auf die nächste Saison gibt es offenbar einige.

Von Nägel mit Köpfen ist man auch dieser Tage noch um einiges entfernt, gestand Präsident Sascha Kaefer nach der Vorstandssitzung an diesem Montagabend ein: „Wir führen Gespräche in alle Richtungen und sind dabei, unsere Vorstellungen im sportlichen Bereich abzustecken und die finanziellen Möglichkeiten möglichst zu erweitern. Genau daran hängt es letztlich natürlich.“ Aktuell gebe es aber keine Neuigkeiten, die bereits eingetütet und spruchreif wären.

Um in der Oberliga Süd zumindest im hinteren Mittelfeld mitspielen zu können, sei ein deutlich höherer Etat als zuletzt notwendig. „Es ist so: Die sportliche Konkurrenzfähigkeit steht in direktem Zusammenhang mit dem verfügbaren Finanzrahmen“, betonte der EHC-Klubchef. Der Klosterseer „Mehrbedarf“ betrage eine beachtliche Summe im sechsstelligen Euro-Bereich, die es nun aufzutreiben gelte.

Zu den kursierenden Gerüchten, dass Trainer Dominik Quinlan und einige Spieler wegen dem in der Spielklasse absolut professionell ausgerichteten Aufwand als neben einer Vollzeitbeschäftigung kaum zu stemmen erachten und möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen, wollte sich Kaefer nicht äußern. „Wie gesagt, die Gespräche laufen und es gibt noch keine endgültigen Ergebnisse.“

Das gilt auch für die aufgenommenen Kontakte zu DEL- und DEL2-Klubs wegen einer möglichen Kooperation und der Abstellung von Förderlizenz-Spielern. Bestätigt hat der Vereinsboss, dass ein Tryout für junge Talente geplant ist, die sich in der dritthöchsten Liga beweisen wollen und in ihren Vereinen kaum Eiszeit bekommen.

Und dies findet teilweise bereits statt: In der gestrigen Eiszeit der Rot-Weißen etwa, die einige zum Fithalten für das Einladungsturnier von Bob Wren Anfang April nutzten, begutachtete Markus Eberl vier mögliche Kandidaten. Der hauptamtliche Nachwuchscoach und A-Schein-Inhaber ist Gerüchten zufolge übrigens ein Kandidat für den Trainer-Job bei den Oberliga-Herren.

Ausführlich ausgelassen hat sich EHC-Präsident Kaefer zu der Playdown-Absage. „Das hat uns alle überrascht, weil mit Landsberg etwas anderes verabredet war. Mir war versichert worden, dass sie sich für den Fall des freiwilligen Rückzugs am Mittwoch vor Fristablauf (das wäre der 1. März gewesen, Anm. d. Red.) bei uns melden.“ Das sei nicht passiert, also habe man sich auf die gewollte sportliche Entscheidung eingestellt.

Wie offenbar auch der Deutsche Eishockeybund (DEB), der die Serien-Termine bereits offiziell angesetzt hatte. Der „Last-Second-Rückzug“ der Riverkings am Montagmittag (6. März), kurz vor der „Deadline“, war wie vermutet also beabsichtigt. Und wird nun Konsequenzen haben, wie Kaefer sagte: „Wir haben beschlossen, gerichtlich gegen Landsberg vorzugehen und Schadenersatz einzufordern.“

Das betreffe nicht nur die entgangenen Einnahmen aus den entfallenen Heimspielen, sondern auch die Kosten für das lange Vorhalten der Eisfläche. „Die geplanten Turniere hätte man ohne Pflichtspiele auch vorverlegen können.“ ele