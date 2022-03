Auch die Grafinger U16 wird Bayerischer Meister

Hier jubeln die Bayerischen Meister: die Grafinger U16-Junioren siegten in Amberg mit (kniend, v.l.) Mika Takano, Lian Halm, Simon Paster, Janno Jell, Emil Mayershofer sowie (hi., v.l.) Trainer Fabian Siegel, Fabian Singer, Robin Bein, Matti Burmann, Tristan Mohr und Co-Trainer Lukas Broghammer. Drei Reservisten trumpfen auf Zwei Satzbälle im Finale abgewehrt

Volleyball: Nachwuchsarbeit wird gekrönt

Von Julian Betzl schließen

Die Grafinger U16-Junioren sind die Nummer eins des Freistaates im Volleyball. In Amberg holten die jungen Bärenstädter den Titel.

Grafing – Zwei Tage engagiertes Coaching in der Amberger Sporthalle haben Fabian Siegels Stimmbänder ohnehin strapaziert. Durch diverse Gesangseinlagen auf der Rückreise in die Bärenstadt kommt der Grafinger Nachwuchstrainer schließlich an seine stimmliche Belastungsgrenze, als die sportlichen Anstrengungen der U16-Volleyballjunioren auf dem Parkett der Bayerischen Hallenmeisterschaften längst vergoldet sind.

„Meine Stimme ist fast weg, aber es hat sich gelohnt!“, krächzt Siegel noch um Mitternacht den nächsten Grafinger Erfolgsbericht dieser Tage ins Telefon: Sowohl die U20 mit Chefcoach Markus Zymmara (wir berichteten) als auch Siegels U16 fahren nun mit großen Erwartungen als frischgebackene Bayerische Meister zu ihren nationalen Titelkämpfen. Grafings U18 und U14 könnten es ihnen zeitnah gleichtun und die aktuelle Vormachtstellung der TSV-Talentschmiede im Freistaat noch eindrucksvoller zementieren.

„Man muss einfach festhalten, dass wir Dachau inzwischen den Rang als bayerische Nummer eins abgelaufen haben“, sagt Fabian Siegel stolz. „Auch wenn wir als klarer Favorit ins Turnier gegangen sind, ist das Ergebnis wirklich großartig und ich bin hochzufrieden.“

Kurz vor der Abreise geriet die Grafinger Favoritenstellung durch die krankheitsbedingten Absagen von Zuspieler Tim Kaupa sowie Mittelblocker Joshua Huber, zwei absolute Leistungsträger des Teams, ins Wanken. Zumal Diagonalangreifer Mika Takano mit Rückenschmerzen am Vorrundentag nur zwei Partien als Libero, respektive Zuspieler bestreiten konnte.

Den souveränen Grafinger Gruppensieg bei drei deutlichen 2:0-Siegen gegen Dachau, Mömlingen und Hammelburg ohne einzigen Satzverlust, gefährdeten die personellen Rückschläge letztlich nicht.

Dafür seien auch die Leistungen seiner drei aufgerückten Reservisten, „wohlgemerkt auf ungewohnten Positionen“, zu stark gewesen, lobte Fabian Siegel sein Youngster-Trio um Fabian Singer, Emil Mayershofer und Lian Halm. „Durch die Ausfälle von Joshua und Tim haben am Finaltag aber alle neun Spieler noch mal 20 Prozent mehr gegeben und einen richtigen Ruck ausgelöst.“

Das beste Spiel, das ich je von Robin gesehen habe.

Im Halbfinale schwappte zunächst ein ungewohnt atmosphärisch-aufgeladener Ruck aufs Spielfeld über. Ausrichter Amberg hatte zahlenmäßig den größeren Fanblock im Rücken, die 15 mitgereisten „Familien-Fans“ aus Grafing dafür die Mehrzahl an Jubelschreien sowie den Finaleinzug auf ihrer Seite – 2:0 (25:9, 25:19). „Im ersten Satz haben wir sie ziemlich überrollt, das war fast schon gefährlich klar“, war Siegel erleichtert, dass sich im zweiten Abschnitt nicht das volle Risikoprogramm der Amberger „sondern unsere individuelle Qualität“ durchsetzte. Grafinger Finalvorfreuden bereiteten die Achillessehnenschmerzen bei Hauptangreifer Tristan Mohr einen jähen Abbruch. „Als ich ihn daraufhin erst einmal auf die Bank gesetzt habe, ist die Stimmung im Team schon gekippt“, meinte Siegel und erkannte obendrein bei Endspielgegner Unterhaching, „dass sie plötzlich ihre Chance gewittert haben“.

Erneut war eine Trotzreaktion des Teams gefordert. Diesmal marschierte Außenangreifer und Geburtstagskind Robin Bein vorneweg. „Viele Aufschlag-Asse, ohne Probleme in der Annahme und ganz starke Angriffe“, analysierte Siegel begeistert: „Das beste Spiel, das ich je von Robin gesehen habe.“ Völlig zurecht sei der 16-Jährige später von Unterhachings Trainer zum Final-MVP gekürt worden.

Während Bein also groß aufdrehte und maßgeblichen Anteil am 25:19-Erfolg in Satz eins hatte, salbte und knetete Siegels Co-Trainer Lukas Broghammer, Physiotherapeut in Ausbildung, gegen die Zeit und um Tristan Mohrs Achillessehne herum. Mit Anbruch der Crunchtime in Satz zwei (Stand 20:19 für Grafing) war Mohr wieder spielfit gesalbt. Es folgten zwei Bein-Asse und ein starker Hachinger Endspurt, der dem Gegner sogar zwei Satzbälle (22:24) bescherte. Jetzt wurde Zwei-Meter-Mann Mohr bei jedem Grafinger Angriff gesucht und der Anspiel-Adressat ließ wirklich keine Gelegenheit aus, krachend und über Kopf zu punkten – den 28:26-Meisterschaftspunkt eingeschlossen.

TSV Grafing U16: Fabian Singer, Robin Bein, Matti Burmann, Tristan Mohr, Mika Takano, Lian Halm, Simon Paster, Janno Jell, Emil Mayershofer.

Drei Reservisten trumpfen auf

Zwei Satzbälle im Finale abgewehrt