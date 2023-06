Gespann mit „Scheunengeruch“: EHC Klostersee stellt neue Trainer vor

Das neue Trainergespann und ihr Vorgänger: Florian Engel (li.) und Gert Acker (r.) wurden vom Sportlichen Leiter des EHC Klostersee, Ex-Coach Dominik Quinlan, offiziell vorgestellt. © Stefan Rossmann

Gert Acker und Florian Engel bilden das neue Trainerduo bei Eishockey-Bayernligist EHC Klostersee.

Grafing – Nachdem die „wunschgemäße“ Einstufung in der Eishockey-Bayernliga in trockenen Tüchern ist, hat der EHC Klostersee in kurzer Zeit auch die Trainerfrage geklärt. Am Rande einer Sommertrainingseinheit präsentierte Dominik Quinlan, der nach sieben Jahren an der Bande der ersten Mannschaft die Position als sportlicher Leiter übernommen hat, seine gleich zwei Nachfolger. Als Headcoaches übernehmen wird bei den Rot-Weißen mit Florian Engel und Gert Acker ein Duo aus dem Trainerpool der Nachwuchsabteilung.

„Wir haben extrem hochwertige Eishockeylehrer in unseren eigenen Reihen, die bestens damit vertraut sind, wie es in unserem Verein abläuft, was überhaupt möglich ist und die auch die Philosophie beim EHC kennen und umsetzen. Wenn so jemand verfügbar ist und auch bereit dafür, gibt es überhaupt keinen Grund, sich anderswo umzuschauen“, betonte Klostersee-Präsident Sascha Kaefer, der verriet: „Eben diese Idee schwirrte mir schon seit einiger Zeit durch den Kopf und ich dachte: Das könnte irgendwann etwas sein. Nun hat es sich schneller so ergeben als gedacht.“

Für beide ist es die erste Trainerstation im Seniorenbereich und zwar jeweils im Nebenjob. Acker, 41 Jahre alter Projektmanager in einer Firma für Wohnungswirtschaft, und der 33-jährige Realschullehrer Engel beendeten ihre aktive Laufbahn nach dem Klosterseer Oberligarückzug vor sieben Jahren gemeinsam. Und standen anschließend bei der U20-Mannschaft des EHC unter anderem auch gemeinsam in der Verantwortung.

Uns ist wichtig, dass sich die jungen Spieler im Team gut weiterentwickeln, und dazu auch der Einbau weiterer eigener Talente.

„Wir hatten uns unabhängig voneinander schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob diese Aufgabe im Falle eines Bayernliga-Starts ein Thema wäre“, erzählte Engel, der nach seinem Karriereende noch zweimal „rückfällig“ geworden war. Vor gut zwei Jahren in der Saison 2021/22 hatte er den EHC Klostersee mit seinem Viererpack beim 4:1-Sieg im entscheidenden Playoff-Finalspiel gegen den TEV Miesbach zur Bayerischen Meisterschaft und zum Aufstieg in die Oberliga Süd geschossen.

Gert Acker, wie Engel ebenfalls ein zweifacher Familienvater, ergänzte: „Nachdem wir uns darüber ausgetauscht hatten, waren wir uns einig: Wenn der Vorstand das für gut befindet, machen wir es.“

Während Florian Engel mit dem überwiegenden Teil der Grafinger Mannschaft, die nach bereits einigen Abgängen möglichst so zusammengehalten werden soll, noch zusammengespielt hat, kennt Gert Acker einen Großteil der Akteure aus seiner bereits seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden Tätigkeit im EHC-Nachwuchs. „Uns ist wichtig, dass sich die jungen Spieler im Team gut weiterentwickeln, und dazu auch der Einbau weiterer eigener Talente“, erläuterte der Ex-Profi die Ziele. „Und natürlich, dass wir die Fans und Zuschauer weiterhin zufriedenstellen und ihnen attraktives Eishockey bieten. So wie es auch in der letzten Saison überwiegend der Fall war, trotz des ausbleibenden Erfolgs“, meinten die beiden neuen Trainer des Bayernligisten abschließend. ele