EHC empfängt Erding: „Gewinnen hat keine Priorität“

Teilen

Den ersten Eis-Ernstfall der drei externen Neuzugängen (v.l.) Kelvin Walz, Quirin Spies und (re.) Marek Haloda wird EHC-Trainer Florian Engel (2. v.re.) alleine coachen. © ele

Der EHC Klostersee absolviert am Sonntagnachmittag seinen ersten Testlauf für die neue Bayernligasaison - ausgerechnet gegen den Top-Top-Top-Favoriten Erding Gladiators.

Grafing – Nach einem knappen Dutzend Trainingseinheiten auf Eis testet der EHC Klostersee am Wochenende erstmals den Wettkampfbetrieb. Zur ersten Vorbereitungspartie der Rot-Weißen gastieren am Sonntag ab 17.30 Uhr die Erding Gladiators in der Grafinger Wildbräu-Arena. „Alle sind heiß darauf, dass es wieder los geht. Klar ist, dass es noch Zeit braucht, bis alle Automatismen greifen. Unabhängig davon wollen wir umsetzen, was wir bisher trainiert haben“, betonte Trainer Florian Engel, der das Testspiel-Derby ohne Gert Acker (Urlaub) coachen wird.

Aus der eigenen Mannschaft kann er mit Ausnahme von Verteidiger Quirin Bacher (verletzt) und Stürmer Simon Roeder (beruflich auf Dienstreise) alle sichten. „Es werden sicher nicht alle auf gleichviel Eiszeit kommen, aber es sollen alle spielen, um sich zeigen zu können.“

Deutscher Olympia-Held Schütz sitzt auf der Erdinger Trainerbank

Dem Ergebnis gegen die Gladiators, die nicht nur beim EHC als sattes Pfund in der Eishockey-Bayernliga gesehen werden, misst Engel keine vorrangige Bedeutung zu: „Gewinnen hat keine Priorität, wäre aber natürlich eine schöne Sache. Schließlich war das letzte Jahr von vielen Niederlagen geprägt. Da geht es für die Jungs jetzt auch darum, Spaß zu haben und Selbstvertrauen zu tanken.“

Trotz einiger namhafter Akteure – vor allem die Verpflichtungen des langjährigen DEL- und Nationaltorhüters Dimitri Pätzold (40 Jahre/zuletzt inaktiv) und von DEL2-Dauerbrenner Maximilian Forster (32/EV Landshut) ließen nicht nur in der Herzogstadt aufhorchen – steht der „Star“ bei den Gästen wohl an der Bande. Kurz nach Beginn der vergangenen Saison, als das Gladiators-Schiff abzudriften drohte, übernahm Felix Schütz bei seinem Heimatverein zusammen mit dem gebürtigen Tschechen Ales Jirik das Traineramt.

Ich finde es immer stark, wenn sich solche Aushängeschilder nach Ende ihrer Karriere einbringen.

Als Stürmer war der 35 Jahre junge Coach fast ein Jahrzehnt in der DEL und auch einige Jahre in Nordamerika und der russischen KHL aktiv, dazu gehörte Schütz bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) zu den Silbermedaillen-Helden im deutschen Team.

„Ich finde es immer stark, wenn sich solche Aushängeschilder nach Ende ihrer Karriere einbringen. Das hat immer positive Auswirkungen auf den Nachwuchs“, sagt Dominik Quinlan. Der Sportliche Leiter beim EHC stuft die Erdinger frei nach der „Guardiola-Skala“ übrigens als Top-Top-Top-Favorit in der Bayernliga ein. ele