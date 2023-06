Gigantischer Grundstein: Siebenkämpferin Anna-Lena Obermaier im „Mehrkampf-Mekka“

Von: Julian Betzl

Autogramm auf dem Liebsten: Anna-Lena Obermaiers eigene Signatur durfte auf dem Sammlershirt von Partner Sven Holländer natürlich nicht fehlen. © Privat

In Arona, Ratingen und Talence hat die Siebenkämpferin Anna-Lena Obermaier vergangenes Jahr ihre ersten Schritte auf der großen Weltcup-Bühne gemacht. Die Bühnenbretter im „Mehrkampf-Mekka“ Götzis haben sich nun für die 26-jährige Kaderathletin aus Poing aber noch eine Stufe bedeutender angefühlt.

Poing – „Der zweite Tag tut immer am meisten weh.“ Wie ihr Körper auf außergewöhnliche Wettkampfstrapazen reagiert, das kann Anna-Lena Obermaier natürlich schon seit geraumer Zeit antizipieren. Schließlich betreibt die 26-jährige Mehrkämpferin von der LG Telis Finanz Regensburg schon den Großteil ihres Lebens über Leistungssport. Um ihren Muskel-Bandapparat sowie die schmerzenden Gelenke an diesem kritischen zweiten Regenerationstag zu besänftigen und im Rahmen des (Schmerz-)Möglichen zu pflegen, legt sich die Poingerin daheim aber nicht etwa auf die Couch. „Ein bisschen Fahrradfahren, Yoga, einfach etwas Bewegung im Alltag, das hilft am besten.“

Im Telefongespräch ist schnell herauszuhören, dass die Nationalkaderathletin zwei Tage nach ihrem jüngsten Karrierehöhepunkt vor allem auch mental noch einige Eindrücke zu verarbeiten und einzuordnen hat, die bei einem der absoluten Top-Events im Jahreskalender der internationalen Mehrkampf-Elite auf Anna-Lena Obermaier eingeprasselt sind. Bereits zum 48. Mal hatten sich in Götzis (Vorarlberg) die besten Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen der Welt für die erste Standortbestimmung auf dem Weg zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) versammelt.

Wenngleich Obermaier bei der vergangenen Hallen-WM erste Nachrückerin im Nationalkader und eine der Top-Vier deutschen Siebenkämpferinnen in 2022 war, komme diese WM in Ungarn für ihre Entwicklung wohl noch ein Jahr zu früh, sagt die Poingerin. „Mein Saisonziel ist es, möglichst viele Punkte im World-Ranking für nächstes Jahr zu sammeln. Heuer fokussiere ich mich nochmals auf die Deutschen Meisterschaften.“

Ich muss nicht jetzt, sondern erst im September, bei den Deutschen Meisterschaften in Höchstform sein.

Da sei es zu Beginn der Vorbereitung auf die Freiluftsaison „schon ein bisschen überraschend“ gewesen, dass Obermaier gleich mit ihrem ersten Wettkampf ausgerechnet ihre persönliche Premiere auf dem Flaggschiff des Mehrkampf-Weltcups (World Athletics Combined Events Tour) geben durfte. Von den insgesamt zwölf Tour-Events sind in diesem Jahr nur Götzis und Talence (Frankreich) als „GL“-Veranstaltung, der höchsten Wertungskategorie, eingestuft.

Entsprechend groß sei das mediale Interesse und Zuschaueraufkommen rund ums „Mehrkampf-Mekka“ im Möslestadion gewesen, das während des Wettkampfwochenendes rund 14 500 Besucher zählte. „Es war einfach gigantisch, vor so einer Kulisse den ersten Wettkampf des Jahres zu bestreiten! Götzis ist eben einfach das Meeting für Mehrkämpfer. So etwas habe ich stimmungsmäßig noch nicht erlebt.“ Sie habe allerdings schon das Gefühl, erzählt die 26-Jährige, dass „das Sportinteresse in Österreich allgemein größer ist als in Deutschland“, gerade was die Vielfalt im Fernsehen betreffe. „Götzis war in Österreich einfach das Sportevent des Wochenendes.“

Irgendwann habe sie aufgehört zu zählen, wie viele Autogrammwünsche sie am Rande ihrer Starts erfüllen konnte, sagt Anna-Lena Obermaier lachend. „Das war ungewohnt, aber schön.“ Und selbst ging sie ja zwischendurch auch gemeinsam mit ihrem Freund und Mehrkampfkollegen von der LG Sempt, Sven Holländer, auf Autogrammjagd. Beispielsweise bei Superstar Anna Hall, die als überragende Siegerin die legendäre 7000-Punkte-Marke nur um zwölf Zähler verfehlte.

Sportlich erwischte Anna-Lena Obermaier über die 100 Meter Hürden einen „super Start“ und kam in 14,07 Sekunden fast an ihre persönliche Bestzeit (14,01) heran. „Das hat mich mega gefreut und ich habe gehofft, dass es so weitergeht.“ Allerdings machten sich im anschließenden Hochsprung ihre Fußprobleme deutlich bemerkbar, die sie bereits in der Vorbereitung eingeschränkt hatten. „Gerade beim Hochsprung und im Speerwurf ist es mir schwergefallen, die Schmerzen auszublenden, weil sie eben meinen Stemmfuß gehemmt haben.“

Mit einer übersprungenen Höhe von 1,71 m und 43 m mit dem Speer war sie letztlich nicht zufrieden. Dafür seien die 200 (25,89 sec.) und 800 Meter (2:16:30 min.) „ganz gut“ gelaufen. „Die 800 Meter bin ich aber zu schnell angegangen, das habe ich hinten raus gemerkt. Das war aber ein guter Taktik-Test für Ratingen.“ Denn was Obermaier nach Platz 21, 5671 Gesamtpunkten und ihrem sportlich „insgesamt durchwachsenen“ Götzis-Debüt schnell aufheiterte, war die wiederholte Einladung zum nächsten traditionellen Top-Meeting.

Nach einem Kurztrainingslager in Linz steht am kommenden Wochenende (17./18. Juni) in Ratingen für Obermaier also ein weiteres Traditionsevent der zweithöchsten Wertungskategorie an. Unangenehm aufgeregt oder gar eingeschüchtert, betont die Poingerin, sei sie bei diesen Großveranstaltungen mit der Weltspitze nun nicht mehr. „Letztes Jahr war ich ja schon in Arona, Ratingen und Talence dabei. Dadurch war ich gut vorbereitet auf das, was mich jetzt in Götzis erwartet hat.“

Für ein gutes Weltcup-Ranking sei Götzis der „Grundstein“, auf den man in Ratingen „noch was drauflegen“ müsse. Überzogenen Ergebnisdruck will sich Anna-Lena Obermaier aber nicht aufhalsen: „Ich muss nicht jetzt, sondern erst im September, bei den Deutschen Meisterschaften in Höchstform sein.“

Anlauf gegen die Siebenkampf-Weltspitze: Im Möslestadion hatte Obermaier im Speerwurf auch mit ihrem angeschlagenen linken Stemmfuß zu kämpfen. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch