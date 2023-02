U20-Volleyball: Glanzlichter aus Grafings zweiter Reihe

Von: Julian Betzl

Teilen

U20-Volleyballer des TSV Grafing © TSV Grafing

Die Reservemannschaft von Grafings U20-Volleyballern überzeugt mit Bronze bei den Bezirksmeisterschaften und löst das Ticket für die Südbayerische.

Grafing – Man könnte meinen, die diesjährige Umstrukturierung der Meisterschaften für U 20-Volleyballer, würde den notorischen Titelsammlern vom TSV Grafing sauer aufstoßen. Um den Ausbildungsvereinen im Schatten der (oberbayerischen) Volleyball-Hochburgen bei den Landesmeisterschaften echte Titel-Chance einzuräumen, wird in diesem Jahr nur einen Tag später, am 26. März, ein separates Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft ausgetragen.

„Die stärksten Teams sind also bei der Bayerischen nicht dabei, weil dieses Ungleichgewicht vom Verband korrigiert wurde“, erklärt Grafings Jugendleiter Rudi Obermair. Dass sein Team als amtierender Deutscher U 20-Meister theoretisch eine Saison titellos abschließen könnte, sieht er gelassen: „Mei, wir waren schon so oft Süd- oder Bayerischer Meister.“ Und so hätten auch Grafinger Spieler die Chance zu glänzen, die ansonsten eher in der zweiten Reihe aufschlagen. So zuletzt gesehen, bei den Bezirksmeisterschaften in München, wo Obermair „ohne große Erwartungen“ mit der Zweitvertretung der U 20 angetreten war – und von seinen Schützlingen positiv überrascht wurde.

„Die Jungs haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und mit dem dritten Platz ein sehr schönes Ergebnis eingefahren.“ Lediglich in der Gruppe vom MTV München und im Halbfinale vom VC DJK München-Ost-Herrsching jeweils 2:0 besiegt, ließ Grafing dem SV Lohhof im Bronzespiel keine Chance (2:0) und qualifizierte sich für die Südbayerische am 4./5. März.

Besonders hervorheben wollte Obermair den Neuzugang aus Markt Sxchwaben, Timo Keller, der als Ersatzlibero für Simon Paster ebenso „ein sehr gutes Turnier“ gespielt habe wie Zuspieler Tim Kaupa und der auch im Aufschlag stabile Blocker Emil Mayershofer. bj

TSV Grafing: Alex van der Straaten, Janno Jell, Thies Subke, Tim Kaupa, Fabian Singer, Julian Kursawe, Emil Mayershofer, Timo Keller.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.