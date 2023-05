Vitus Gleixner verlässt EHC Klostersee

Teilen

Servus, Vitus! Der EHC Klostersee muss sich nach 199 Pflichtspielen vom Offensivleader verabschieden. sro © SRO EBERSBERG

Abgang von Mittelstürmer Vitus Gleixner (24) nach Nordbayern ein „herber Schlag“ für EHC Klostersee.

Grafing – Mit Neuzugängen oder -verpflichtungen für die Saison 2023/24 konnte der EHC Klostersee bislang nicht aufwarten, was vor allem auch mit der noch immer nicht offiziell geklärten Ligazugehörigkeit zu tun hat. „Die Gespräche hierzu mit den Verbänden verlaufen aus unserer Sicht sehr positiv. Jetzt können wir mit Blick auf unsere Planungen nur hoffen, dass eine Entscheidung möglichst bald feststeht“, sagte der bisherige Headcoach und künftige sportliche Leiter Dominik Quinlan.

Jenseits dieser Unklarheit gab‘s den nächsten Abschied zu verkünden. Die Grafinger verlassen wird mit Angreifer Vitus Gleixner ein echtes Eigengewächs. Der 24 Jahre junge Mittelstürmer verlegt seinen Lebensmittelpunkt in den nordbayerischen Raum zu seiner Freundin und tauscht das rot-weiße EHC-Trikot mit dem eines Klubs in künftiger Wohnortnähe.

Gleixner-Bilanz: 199 Pflichtspiele, 37 Tore und 34 Assists für EHC Klostersee

„Dieser Abgang reißt eine gewaltige Lücke in unsere Offensivreihen. Vitus gehörte zu unseren gesetzten Stürmern, hat vor sieben Jahren dem Sprung aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft und sich als Stammkraft etabliert“, bedauert der ebenso lange als Trainer an der Bande gestandene Quinlan dessen Demission. Für persönliche oder berufliche Gründe eines jeden Einzelnen müsse man immer Verständnis haben. „Nichtsdestotrotz ist es ein herber Schlag, eine gestandene Offensivkraft wie ihn zu verlieren. Vitus war so etwas wie der Anführer der jüngeren Fraktion in der Mannschaft und damit insgesamt im Teamgefüge sehr wichtig.“

Auf dem Eis war dessen Wertigkeit innerhalb der Klosterseer Truppe, abgesehen von seiner Leaderrolle im dritten Block, auch an der Einsatzzeit in Unterzahl im sogenannten Penaltykilling abzulesen. Als außerdem guter Bullyspieler war er bei engem Spielstand in der Schlussphase gefragt, um das „Face-Off“ für die eigene Seite zu gewinnen.

Insgesamt stand Vitus Gleixner, der als 17-jähriges Nachwuchstalent in der ersten Mannschaft debütiert hatte, in 199 Pflichtspielen für die Grafinger Eishackler auf dem Eis, erzielte dabei 37 Tore und bereitete 34 weitere vor. Beim EHC hofft man, dass es den körperlichen robusten und damit durchsetzungsfähigen Angreifer irgendwann wieder zurück verschlägt. ele