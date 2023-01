Glonner Korbjäger zum rasanteren Umbruch gezwungen

Von: Olaf Heid

In Abstiegsgefahr befinden sich die personell ausgedünnten Glonner (v.l. Julian Dominik und Nikolas Dominik). Foto: sro © sro

Der Auftakt ins neue Jahr ist den Glonner Basketballern, rein sportlich gesehen, gar nicht gelungen. Im Bezirksklasse-Heimspiel gegen den TuS Prien setzte es eine 57:64 (23:36)-Niederlage.

Glonn – Der WSV hängt im Keller der Gruppe West fest und muss um den Klassenerhalt bangen.

Es sei ein schwieriger Auftakt gewesen, meint Teamsprecher und Spieler Nikolas Dominik. „Wir haben schon gut angefangen und geführt, doch dann ist ein bisschen der Wurm reingekommen.“ Prien drehte die Partie in der Halle der Ebersberger Mittelschule, führte nach dem ersten Viertel 16:12 und lag zeitweise sogar mit 15 Punkten in Front.

Aber, und das sei beachtenswert gewesen, man habe um jeden Ball gekämpft, lobte Dominik die Einstellung der jungen Glonner Herren und deren Aufholjagd. „Bis auf vier Zähler sind wir wieder dran gewesen.“ Am Ende des Spiels lief dem WSV jedoch die Zeit davon. In der Hektik leistete man sich wieder zu viele leichte Schnitzer, die Prien ausnutzte, um die beiden Zähler sicher einzutüten.

Das 57:64 war für die Gastgeber die fünfte Niederlage im fünften Auftritt. Dennoch war etwas an dieser Begegnung anders: Die Glonner Korbjäger traten ohne ihren Spielertrainer Marius Steinau, der seit 2021 im Einsatz war, und auch Stütze Quirin Sieber an. „Beide mussten aus beruflichen Gründen aufhören“, bedauerte Nik Dominik, der zugleich auch Abteilungsleiter der WSV-Sparte ist. Vor allem die Position des Trainers wolle man zügig nachbesetzen.

„Wir sind bereits aktiv auf der Suche“, betont Dominik, der aber auch weiß, dass dies eine Weile dauern kann. Verfügbare Trainer gäbe es nicht wie Sand am Meer. „Das macht es für uns nicht leichter.“ Nach dem Abschied Steinaus haben nun vorerst drei Spieler die Verantwortung für das Team übernommen. Sebastian Horvat, Leo Pappendorff und eben der Basketball-Chef teilen sich die Trainingsarbeit auf, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Derzeit macht man aus der Not eine Tugend bzw. forciert diese. „Wir setzen jetzt noch verstärkter die U18-Junioren ein. Im Herren-Training funktioniert das schon gut, im Spiel müssen sie noch lernen“, so der Glonner Abteilungsleiter, der spielerisch Fortschritte bemerkt hat. „Verbesserungen sind schon sichtbar. Ich bin für den Rest der Saison positiv gestimmt.“

Es ist also durchaus auch schon Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Personell auf alle Fälle. Rein sportlich betrachtet, befindet sich der WSV allerdings in großer Abstiegsgefahr. Die personellen Veränderungen – viele Stützen hörten auf – seien zu einschneidend gewesen, meint Nikolas Dominik. „In dieser Saison ist der Wurm drin.“ Die Glonner Basketballmannschaft befand sich aber schon vorher im Umbruch.

Vier Punkte fehlen derzeit zum rettenden Ufer, der WSV hat noch drei Spiele vor sich. Was danach kommt, weiß der Glonner Basketball-Chef gar nicht genau. Die Regularien ließen viel Spielraum für Interpretationen. Es kann sein, dass eine Extra-Runde mit den Letzten der beiden Bezirksklasse-Gruppen gespielt wird. Oder aber, dass es direkt runter in die Kreisliga geht. „Der Modus lässt alles offen. Wir sind aber definitiv in großer Abstiegsgefahr“, so Nikolas Dominik. OLAF HEID