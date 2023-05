Glonner Triumph bei Traditionsturnier des ESC Ebersberg

Dem Quartett des ASV Glonn mit (v.l.) Josef Schlaghaufer, Hans Strassmaier, Franz Hintermaier und Franz Schlaghaufer gratulierte der ESC-Vorsitzender Alois Sanktjohanser zum Turniersieg. © kn

Stockschützen des ESC Ebersberg locken elf Moarschaften an die Bahnen im Waldsportpark.

Ebersberg – In der Stockschützengemeinde ist es schon lange Tradition, dass der ESC-Ebersberg am 1. Mai ein Turnier an den Stockbahnen im Waldsportpark ausrichtet, das sogenannte 1.-Mai-Turnier. Insgesamt elf Moarschaften waren der Einladung des ESC Ebersberg in die Kreisstadt gefolgt, um bereits in der Früh mit ordentlich Schwung in den Mai hinein zu scheiben.

Nach einigen spannenden Duellen konnte sich das Quartett des ASV Glonn in der Gesamtwertung den Turniersieg sichern. Mit den zielsicheren Schützen Hans Strassmaier, Franz Hintermaier, Josef Schlaghaufer und Franz Schlaghaufer sowie in Summe 16:4 Matchpunkten verwies die Glonner Moarschaft die Gäste aus Babensham (mit Paul Wimmer, Josef Oberloher, Franz Rieperdinger und Martin Heinz) und 15:4 Punkten auf den zweiten Rang.

Stockerlplatz drei belegte Ostermünchen mit seinen Schützen Sebastian Pronberger, Paul Pronberger, Franz Mayer und Maximilian Mayer sowie 14:6 Punkten. Mit Horst Mütze, Helmut Huber, Edi Kerner und Lenz Wimmer schloss Team Anzing auf Rang fünf (12:8) dank besserer Stocknote vor dem punktgleichen Ebersberger Quartett um TSV-Abteilungsleiter Rainer Mitterhofer, Florian Müller, Andreas Brummer und Stefan Ausserhofer ab.

Die Ausrichtermoarschaft des ESC Ebersberg mit Thomas, Christian und Florian Sanktjohanser, Martin Aigner und Alexander Briana reihte sich mit 6:14 Punkten auf Rang neun ein. Die Gspraiter Stadtkollegen Josef Emberger, Werner Ganslmaier, Christian Winter, Thomas Wolf und Michael Müller blieben ohne Punkterfolg.

Bei der Siegerehrung bedankte sich ESC-Vorstand Alois Sanktjohanser bei allen teilnehmenden Schützen für das faire Spielverhalten und für den reibungslosen Ablauf des Traditionsturniers. bj/ez