Emmerings Kicker sammeln Glücksklee für den „Kaktus“

Emmeringer Reisegruppe (vo., v.l.): Andi Bauer, Alois Kirchlechner, Christian Breu, (hi., v.l.) Dominik Mohr, Marinus Riedl, Tobias Schütze, Christoph Niedermaier. © Foto: Privat

Punkt für Punkt wollen sich der TSV Emmering und Trainer Christian Kramlinger so schnell und so weit wie möglich von der Gefahrenzone in der Kreisliga 1 entfernen. Mit dem 4:3-Auswärtssieg in Vogtareuth ist ein erster großer Schritt nach vorne gemacht.

Emmering – Um seine Truppe in einen Erfolgslauf zu versetzen, muss Kramlinger zum Heimspielauftakt (So., 14 Uhr) das Maximum aus dem Team herauskitzeln.

„Natürlich ist der Spitzenreiter keine leichte Aufgabe“, sagt TSV-Sprecher Manuel Sedlmaier vor dem Duell mit dem TuS Prien. „Aber wir können auf unserer Bilanz im Direktvergleich aufbauen.“

Um den Gästen auch im vierten Aufeinandertreffen mindestens einen Punkt abzuringen, leitete eine sechsköpfige Emmeringer Delegation unter der Woche die Fahndung nach dem sprichwörtlichen „luck of the Irish“, dem Glück der Iren, ein: Selten dürften sich Trainingsjacken, Schals und Fahnen in den Emmeringer Vereinsfarben so gut in ein Stadtbild eingefügt haben wie im ausgelassenen Partytrubel von Cork im Südwesten Irlands.

Dort wollten Andi Bauer, Alois Kirchlechner, Christian Breu, Dominik Mohr, Tobias Schütze und Christoph Niedermaier am Saint Patrick‘s Day viele vierblättrige Kleeblätter, Kobolde und andere Glücksbringer abgreifen und an den Pfarrbach exportieren. Unterstützt wurde das TSV-Sextett von grün gefärbten Pints „Guinness“ sowie ihrem derzeit verzogenen Mittelfeldregisseur. „Marinus Riedl studiert in diesem Semester in Irland, und die Jungs haben ihn besucht“, erklärt Sedlmaier die Intention der Reisegruppe, die vielleicht doch genug Glücksklee für den TSV-„Kaktus“ im Gepäck hatte. bj