Handball: Anzinger Löwen mit großem Torhunger

Von: Patrik Stäbler

Trotz Klammergriffs nicht aufzuhalten: die Anzinger Löwen mit Sebastian Erber (mit Ball) und Sebastian Felber. © Foto: Stefan Rossmann

Gnadenlos zeigten sich die Bayernliga-Handballer im Heimspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck II. Nach der Coronapause siegten die SVA-Löwen überdeutlich mit 43:14 Toren.

Anzing – Ganz am Schluss scheint der SV Anzing dann doch noch ein Einsehen zu haben. Nachdem Jonas Kiefel drei Minuten vor dem Ende den Handball ins Netz des TuS Fürstenfeldbruck II gesetzt hat, fallen in den letzten 180 Sekunden dieser Bayernligapartie keine Treffer mehr. Dabei drängt sich der Eindruck auf, dass die Löwen so etwas wie Mitleid verspüren – ein Gefühl, dass sie bis dahin trotz einer fast schon schmerzhaft einseitigen Partie keine Sekunde lang gezeigt haben.

„Das habe ich aber auch von meiner Mannschaft verlangt“, wird Trainer Hubert Müller nach der 43:14 (23:9)-Gala sagen. „Nicht, dass wir den Gegner zermalmen. Aber dass wir konsequent unser Spiel durchziehen – vor allem in der Deckung.“ Dort liegt dann auch der Schlüssel zum Erfolg. So zwingt eine unnachgiebige Löwen-Defensive die Brucker ein ums andere Mal zu Fehlwürfen oder Ballverlusten. Im nächsten Moment fliegt die Kugel dann in Windeseile ans andere Ende des Feldes, wo die Anzinger beinahe im Minutentakt zu leichten Treffern kommen. „Wir haben sicher 25 Tore durch Gegenstöße gemacht“, berichtet Hubert Müller, der das Team zusammen mit Kay Hoffmann trainiert.

Wobei das Ungleichgewicht in dieser Partie nicht nur am ohnehin vorhandenen Niveauunterschied zwischen dem unbesiegten Tabellenführer und dem Drittletzten aus Fürstenfeldbruck liegt. Sondern die Gäste sind an diesem Abend auch stark dezimiert. Laut Müller fehlen bei ihnen die besten zwei Spieler, da diese zeitgleich in der Ersten Mannschaft aushelfen. „Und im Vergleich zum Hinspiel waren sogar fünf Spieler nicht mit dabei“, weiß der SVA-Coach.

Entsprechend hätten Hoffmann und er schon vor dem Anpfiff folgende Marschroute ausgegeben: „Für uns“, sagt Müller, „war nicht nur das Ergebnis wichtig, sondern auch, dass wir nach drei Monaten ohne Ligaspiel wieder unseren Rhythmus finden“. Genau das stellt für Anzing aber ebenso wenig eine Herausforderung dar wie der Gegner: Vom Start weg ziehen die Gastgeber auf 4:0 davon, nach zehn Minuten heißt es 9:2, und zur Pause ist beim Stand von 23:9 längst eine Vorentscheidung gefallen.

Als besonders torhungrig erweisen sich an diesem Tag die Limbrunner-Brüder Marinus und Jonathan, die je sieben Mal einnetzen, sowie Florim Hoxha, der dank mehrerer Gegenstoßtreffer sogar neunmal ins Schwarze trifft. „Die Mannschaft hat das gut gemacht, aber der Gegner war natürlich kein Maßstab“, betont SVA-Trainer Hubert Müller, dessen Löwenteam am kommenden Samstag (18 Uhr) HT München empfängt. „Und dieses Derby“, warnt der Coach, „wird dann eine ganz andere Herausforderung“. PATRIK STÄBLER