Gold-Grinsen der Comeback-Künstler

Freude über den Titel bei den U18-Volleyballern des TSV Grafing II: Robin Bein, Joshua Huber, Matti Burmann, Leo Lütke-Spatz, Alex van der Straaten, Coach Rudi Obermair sowie Tim Kaupa, Janno Jell und Simon Paster.

Im Treppenlauf der Nachwuchs-Hallenmeisterschaften kommen die U18-Volleyballjunioren des TSV Grafing allmählich auf den interessanten Etagen an. Dafür, dass die Bärenstädter als einziger Teilnehmerverein mit gleich zwei Mannschaften bei den Südbayerischen Meisterschaften am 13. März in Augsburg an den Start gehen können, hat die Zweitvertretung einen fulminanten Quali-Schlussspurt angezogen.

Grafing – Ohne seine drei Leistungsträger Mika Takano, Tristan Mohr (beide erkrankt) und Julian Kursawe (verletzt) reiste TSV-Trainer Rudi Obermair zum Oberbayern-Finalturnier nach Mühldorf. Um der per Wildcard bereits für Augsburg qualifizierten Erstvertretung noch zusätzliche Verstärkung hinterherschicken zu können, war jedoch ein Stockerlplatz Pflicht. „Allein mit der Qualifikation wäre ich unter diesen Umständen schon hochzufrieden gewesen“, war Obermairs Improvisationstalent besonders gefragt, da neun Grafinger Spieler mittelbar oder unmittelbar von einem Corona-Ausbruch im VCO-Volleyballinternat betroffen waren.

Die teils ungewohnten Positionen und damit einhergehend erhöhte Fehlerquote, konnte der TSV-Nachwuchs zum Gruppenauftakt gegen den MTV München noch locker mit individueller Klasse überspielen (2:0). Den Gruppensieg musste man aber eindeutig an den TSV Unterhaching abgeben (0:2), „weil wir wie der Hase vor der Schlange gespielt haben“, meinte Obermair. „Haching war im Schnitt ein, zwei Jahre älter, aber ohne ihren Zuspieler Noah Primus auch nicht in Bestbesetzung. Vollkommen unverständlich, wieso sich unsere, inzwischen auch erfahrenen, 2007-er und 2008-er so herspielen lassen.“

Auch Haching im Finale geschlagen

Umso beeindruckender sei die später folgende Reaktion seiner Schützlinge auf diese Lehrstunde in puncto Dominanzauftritt gewesen. Zuvor galt es noch im Halbfinale gegen den VC DJK München-Ost-Herrsching sowie einen „völlig verunsicherten Schiedsrichter“ im Tiebreak die Nerven zu behalten und das Ticket für die nächste Meisterschafts-Etage klarzumachen (2:1).

Dann folgte für Grafings Nachwuchs die Revanche gegen die Hachinger im Endspiel. „Wir haben befreit aufgespielt, im zweiten Satz das höchste Niveau des Turniers gesehen und Haching im dritten mit einer starken Aufschlagserie den Spielaufbau über die Mitte verbaut“, so Obermair. Grafings nun glänzende Diagonal-Achse um Tim Kaupa und Leo Lütke-Spatz sowie der für Obermair „beste Allrounder des 07/08-er Jahrgangs und Vater dieses Erfolgs“, Kapitän Matti Burmann, ließen Unterhaching im 15:6-Tiebreak regelrecht einknicken. „In dieser Konstellation vollkommen unerwartet, aber hochverdient“, grinste Grafings Trainer schließlich auf dem obersten Treppchen mit seinen goldgeschmückten Comeback-Künstlern um die Wette.