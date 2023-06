EM der Breitensportkegler: Gold-Müller und Silber-Männer

Das KKR-Quartett im Team Bayern mit (v.l.) Rüdiger Paulmann, Michaela Müller, Heinrich Stiglmeier und Mario Lange präsentierte in Eppelheim stolz seine EM-Medaillen. © kkr

KKR-Quartett geht bei Europameisterschaft der Breitensportkegler im Team Bayern erfolgreich auf Medaillenjagd.

Eppelheim – Wenn die Bahnen für die Europameisterschaftswettkämpfe der Mannschaften im Breitensportkegeln freigegeben werden, dürfen natürlich auch Vertreter der Kegelkreisrunde Ebersberg/Erding nicht fehlen. Über einen EM-Einsatz in Eppelheim (Baden-Württemberg) durften sich Michaela Müller (KC Steinhöring), Mario Lange (TSV Erding), Heinrich Stiglmeir (KC Isen) und Rüdiger Paulmann (KC Forstern) freuen. Stolz präsentierte sich das KKR-Quartett bei der feierliche Eröffnungszeremonie mit den insgesamt zehn Landesverbänden aus Deutschland, Österreich und Luxemburg.

Mit der bayerischen Herren-Mannschaft startete Heinrich Stiglmeier in den ersten Wettkampftag. Wenngleich es für den Isener nicht von Anfang an Rund lief, so war ihm die lautstarke Unterstützung der „blauen Wand“, so wird der Bayernkader gern genannt, ein sicherer Rückhalt. Letztlich fehlte Stiglmeir aber das Quäntchen Glück für den ein oder anderen Neuner, zum Schluss standen 462 Holz auf der Anzeige.

An Position vier kam Rüdiger Paulmann zum Einsatz, der sich bei seinem EM-Debüt gut schlagen und 468 Holz zum Mannschaftsergebnis beitragen konnte. Mario Lange war bei den Herren als Ergänzungsspieler aufgeboten und kam erst am zweiten Wettkampftag in der Mixed-Mannschaft zum Einsatz. Letztlich verpassten die Bayern-Herren mit addierten 2837 Holz lediglich um 13 Holz den Gewinn der Europameisterschaft, sodass man als Sieger der Silbermedaille der Auswahl aus Baden gratulieren musste.

Im Anschluss spielten dafür dann die Damen der Bayernauswahl ebenfalls groß auf. Steinhörings Michaela Müller durfte sich als fünfte Starterin beweisen. Ihr fehlten hin und wieder ein paar Millimeter zum perfekten Treffer, aber durch viel Kampfgeist spielte sie ein sehr gutes Abräumergebnis mit 173 Holz und beendete ihren Durchgang mit starken 476 Holz. Am Ende gewannen die Damen den Europameistertitel mit 2739 Holz und lagen mit 28 Holz vor dem Vizemeister aus Vorarlberg (Österreich).

Tags darauf ging dann Mario Lange für die Mixed-Mannschaft als erster an den Start. Es war zwar nicht sein erster Einsatz für die Auswahl, doch im zweiten Durchgang „habe ich komplett die Vollen verhauen und somit wichtige Holz eingebüßt“, wie der Erdinger er selbst im Nachgang monierte.

Bei den Abräumern lief es dann schon wieder besser, aber zum Schluss standen dennoch nur 425 Holz auf der Anzeige und die bayerische Auswahl war erst einmal abgeschlagen.

Wieder als Fünfte durfte Michaela Müller noch einmal ran, doch auch für sie lief es nicht ganz so rund wie am Vortag. Immerhin wurden es 450 Holz, die die Team Bayern nun am dritten Platz schnuppern ließen. Nur konnte die Schlussspielerin das Ruder nicht mehr ganz rumreißen und somit landete die Mixed-Mannschaft mit 2689 Holz auf Platz vier. Es fehlten dann doch 69 Holz auf die drittplatzierte Steiermark (Österreich). ez/bj