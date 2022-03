Shorttrack: Klosterseer Goldauftritt in Rostock

Von: Olaf Heid

Schnell unterwegs war die Klosterseer B-Juniorin Katharina Ulrich bei der Shorttrack-DM in Rostock. Der Lohn: zwei Titel. © Foto: Stefan Rossmann

Der Motivationsschub und die Erfahrung, die Katharina Ulrich bei der Junioren-Weltmeisterschaft erfahren hat, hat sich im ersten Wettkampf danach sogleich für sie bezahlt gemacht. Bei den Deutschen Shorttrack-Meisterschaften in Rostock sicherte sich die B-Juniorin vom EHC Klostersee in ihrer Altersklasse beide Titel.

Grafing – Die 16-Jährige war zum einen im 500-Meter-Sprint – diese Strecke wird extra gewertet – nicht aufzuhalten, zum anderen im Mehrkampf das Maß aller Dinge.

Neben dem Sprint musste Kathi Ulrich auch über 1000 und zweimal über 1500 Meter ran. In allen vier Rennen stand die Grafinger Gymnasiastin dann auch souverän auf Platz eins, in jedem Halbfinale sowie den Finals. In ihrer Lieblingsdisziplin über 500 Meter hatte die 16-Jährige am Ende im Finale sogar beeindruckende zwei Sekunden Vorsprung (48,063 Sek.) auf die zweitplatzierte Rostockerin Franziska Zander.

B-Junior David Huber, ein angehender Abiturient, hatte aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht nach Rostock fahren können. Dafür war aber Alina Gzuk für den EHC im Einsatz gewesen. Die 13-Jährige verpasste im Mehrkampf der C-Junioren als Viertplatzierte nur knapp das Stockerl. „Sie ist sehr gut gelaufen, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ihr erstes Jahr in dieser Alterklasse ist“, lobte Renate Ulrich.

Gzuk stellte über 500 (51,150 Sek.), 777 (1:21,847 Min.) und im abschließenden Superfinale über 1500 Meter (3:01,088) jeweils persönliche Bestzeiten auf. Über 1000 Meter (1:50,078) war sie knapp dran. Die Klosterseerin musste nur drei ältere Mädels aus Dresden und Rostock vorbei ziehen lassen. OLAF HEID