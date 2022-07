Sechs Tests und Südtirol

Riesengroß war der Jubel nach dem Gewinn der Meisterschaft beim EHC Klostersee gewesen. Nun soll es hinauf in die Oberliga gehen, wenn die Rahmenbedingungen für die Eishackler stimmen. © Foto: Stefan Roßmann

EISHOCKEY EHC Klostersee trifft in Oberliga-Vorbereitung auch auf Italiens Meister

Grafing – Gut vier Wochen bevor es los geht, hat der EHC Klostersee sein Vorbereitungsprogramm auf die Saison 2022/23 in der Oberliga Süd bekanntgegeben. „Wie immer haben wir versucht, für die Testspiele einen ausgewogenen und interessanten Gegner-Mix zusammenzustellen, der auch sportlich möglichst gute Voraussetzungen zum Punktspielauftakt schafft“, kommentierte Trainer Dominik Quinlan die verabredeten sieben freundschaftlichen Vergleiche vor dem Drittliga-Auftakt, den der Deutsche Eishockeybund (DEB) auf Freitag, 30. September, terminierte. Ganz so einfach sei es nicht gewesen, „passende Gegner“ zu finden, nachdem die Entscheidung der Ligazugehörigkeit mit der Annahme des sportlichen Aufstiegs erst Anfang Mai gefallen sei.

„Da haben die meisten Vereine ihre Vorbereitungspartien bereits komplett verabredet und kaum mehr Termine für die vier Wochen vor dem Meisterschaftseinstieg frei“, berichtete der Headcoach der Grafinger Rot-Weißen. Dem Vernehmen nach hätte er gerne gegen den einen oder anderen Oberligisten mehr geübt und seine Jungs sogar gegen einen DEL2-Klub wie Kaufbeuren, Landshut oder Aufsteiger Regensburg aufs Eis geschickt. Einfach um zu sehen, woran noch zu feilen ist. „Aber wir wollen uns nicht beklagen. Ich denke, dass die Gegner auch so bestens passen“, sagte Quinlan.

Vorgabe des DEB

Das Ungleichverhältnis an Heim- und Auswärtstests – nur zweimal üben die EHCler auf heimischen Eis – ist unglücklichen Umständen geschuldet. Sowohl der Vorbereitungsauftakt gegen den TEV Miesbach (Freitag, 26. August) wie auch der Vergleich gegen den EC Peiting (Freitag, 23. September) war eigentlichen im Grafinger Eisstadion vorgesehen. Beide Male werden die Klosterseer aber nun auswärts antreten. Bei der Neuauflage des Finals in den Bayernliga-Playoffs in Miesbach, weil eben an diesem Tag eine Spezialfirma die Spielfläche weiß bleicht. Quinlan: „Das ist eine Vorgabe des DEB und die beauftragte Firma kann nun mal nur da.“

Beim Peiting-Match spielte dem EHC ein Kommunikationsfehler einen Streich. So bleiben die beiden Heimauftritte gegen den ambitionierten Bayernligisten Erding Gladiators am Sonntag, 28. August und das Oberliga-Duell gegen die Landsberg Riverkings am Freitag, 9. September. Verabredet sind außerdem Gastspiele in Erding (Sonntag, 25. September) und beim ebenso enorm aufgerüsteten Bayernligisten Königsbrunn Pinguine (Freitag, 16. September).

Quinlan erinnert sich gerne an „Ausflug“ zurück

Anfang September legen die Klosterseer, wie schon im Vorjahr, einen Trip nach Südtirol ein. Am Freitag, 2. September trifft der EHC erneut auf die Hockey Unterland Cavaliers, einem Fusionsteam der beiden Vereine HC Neumarkt und SC Auer. Der Gegner, etwa 30 Kilometer südlich von Bozen beheimatet, ist amtierender italienischer Meister und Pokalsieger und wird in der kommenden Saison an der österreichisch-slowenisch-italienischen Alps Hockey League (AHL) teilnehmen.

„Eine sportliche Herausforderung und zugleich eine schöne Gelegenheit, die Neuen zu integrieren“, erinnert sich Dominik Quinlan gerne an den letztjährigen „Ausflug“ zurück. Für das „Teambuilding“ hat man sich diesmal noch einen Tag mehr Zeit genommen – zurück nach Grafing geht’s erst am Sonntagnachmittag. ele

