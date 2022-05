Medaillen, Bier und Hendl

Für all die Spieler war die Festzeltbühne zu klein, weshalb nur eine Abordnung des EHC Klostersee vors Publikum trat (v. l.): Katharina Ulrich, Bernd Rische, Sasha Kaefer, Robert Niedergesäß und Christian Bauer. © Rossmann

Volles Zelt für Ehrung zum Meistertitel beim Grandauer Volksfest.

Grafing – Das Grandauer-Volksfest ist nicht nur ein Magnet für die Jugend aus der gesamten Region, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis in Grafing. Und damit ein idealer Ort, um an einem Samstagabend auf der Empore im voll besetzten Bierzelt herausragende Ereignisse und Leistungen heimischer Sportasse noch einmal zu würdigen.

So wie die Erfolge der 16 Jahre jungen Shorttrackerin Katharina Ullrich, Deutsche Meisterin und Teilnehmerin an der Junioren-Weltmeisterschaft sowie bei den Olympischen Jugendspielen, oder dem Meistertitel des EHC Klostersee in der Eishockey-Bayernliga samt Wiederaufstieg in die Oberliga Süd. „Das war eher eine spontane Eingebung und hat sich so ergeben“, erzählte Bürgermeister Christian Bauer am Rande der Ehrung, und fügte lachend an: „Ein geeigneter Balkon dafür auf dem Marktplatz fehlt uns schließlich noch.“

Zu wenig Platz auf Festbühne: Nur Ausgewählte können oben stehen

Genug Platz, um alle Protagonisten unterzubringen, war auch auf der Bierzelt-Bühne nicht, weshalb dort mit Ullrich, EHC-Präsident Sascha Kaefer und dem Kapitän der rot-weißen Meistertruppe, Bernd Rische, quasi nur eine Abordnung Aufstellung zur Ehrung beziehen konnte. „Schön, dass nach zwei Jahren Pandemie wieder so ein Rahmen auf dem Volksfest möglich ist. Wäre natürlich toll gewesen, wenn alle rauf auf die Bühne gekonnt und das Bad in der Menge hätten genießen können“, so Spielführer Rische nach der Ehrung. .

Die Ehrenmedaille der Stadt Grafing „für besondere Leistungen“ bekamen die Spieler vom Stadtoberhaupt anschließend an den reservierten Tischen überreicht, natürlich inklusive Biermarken und Hendl-Gutscheine. Davor hatte Bauer die Erfolge der Klosterseer Shorttrackerin und des Eishockey-Teams unter dem Jubel des Publikums noch einmal entsprechend gewürdigt.

Laudatio von Landrat Niedergesäß und Landtagsabgeordeten Huber

Ein kurzes Laudatio hielten auch Landrat Robert Niedergesäß („Glückwunsch, wir sind stolz auf euch“) und der Landtagsabgeordnete Thomas Huber („Es ist alles gesagt, der Bayerische Landtag gratuliert“), der es sich nicht nehmen ließ, nur ein paar Stunden nach der Rückkehr mit der Delegation des Ministerpräsidenten aus einem Flüchtlingslager in der Nähe von Athen, dabei zu sein.

EHC-Boss Kaefer rief in das bestens besetzte Bierzelt, ein derart volles Stadion wünsche er sich für die kommende Saison. Danach informierte sich die Polit-Prominenz an den EHC-Tischen aus erster Hand über den Stand der Planungen. Und bekam dabei vielleicht schon mal den ein oder anderen Spieler-Namen genannt, mit dem man im Gespräch ist. ele