Herbe Klatsche für EHC Klostersee im Allgäu

Stürmer Raphael Kaefer hatte sich beim vorherigen Auftritt in Füssen am Mittelfuß verletzt. Seiner Mannschaft konnte er dieses Mal nicht helfen. © s. rossmann

Der EHC Klostersee aus Grafing kassiert in der Eishockey-Oberliga Süd eine herbe Auswärtspackung in Füssen.

Füssen/Grafing – Klare Abfuhr für den EHC Klostersee, der nach guten 35 Minuten noch alle Optionen auf einen Punktgewinn gehabt hatte. Beim EV Füssen unterlagen die Grafinger am Mittwochabend mit 1:8 am Ende zwar verdient, aber insgesamt etwas zu hoch. Es war bereits das vierte und damit letzte Treffen der beiden Kontrahenten in der Hauptrunde der Oberliga Süd, obwohl erst gut die Hälfte der regulären Saison gespielt ist.

Grafing gegen Füssen offensiv nicht gefährlich genug

„Muss man nicht verstehen“, wunderte sich auch Trainer Dominik Quinlan über die ungleichmäßige Einteilung des Spielplans. In der Defensive kompakt stehen und möglichst effektiv kontern, hatte der Headcoach den Rot-Weißen taktisch verordnet. Dieser Matchplan ging bis in die Schlussphase des ersten Abschnitts auf. Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Angriff wurde es zwar nichts. Dafür konnten die Grafinger ihre Vorstöße nicht gefährlich genug zu Ende spielen.

Doch auch Füssen tauchte kaum zwingend vor EHC-Goalie Dominik Gräubig auf, der nach 90 Sekunden mit der Schiene klärte und nach einem Direktschuss aus der Halbdistanz die beste Chance der Gastgeber abwehrte (14.). Die beste Einschussmöglichkeit Füssens bis gut eine Minute vor Drittelende. Da verloren die Klosterseer für einen Moment EVF-Verteidiger Lukas Slavetinsky aus den Augen, der sich in den Rücken der Abwehr geschlichen hatte. Per Direktabnahme traf der 41-jährige Routinier und langjährige DEL2-Profi, der die Saison noch bei den Bayreuth Tigers begonnen hatte (19.).

Erst ärgerlicher Rückstand, dann klare Angelegenheit

Ein ärgerlicher Zwischenstand aus Sicht der EHCler, die Puckfänger Gräubig zu Beginn des zweiten Durchgangs mit zwei Glanzparaden im Geschehen hielt (23.). Kurz darauf stellte Vili Vesalainen auf 1:1. Der Finne hatte auf einen Abpraller spekuliert und eingeschoben (25.). Eine umstrittene Strafzeit – natürlich war jegliche Diskussion von Marinus Kritzenberger, der sich gar nicht beruhigen konnte, umsonst – gab Füssen die Chance, erneut vorzulegen. Der Tabellenachte nutzte die Möglichkeit und legte durch ein sogenanntes „dirty goal“ bald das 1:3 nach (29./31.).

Gegenüber hatte Klostersee davor zwei Mal den abermaligen Ausgleich vergeben. Lynnden Pastachak, Philipp Quinlan und Vesalainen hätten die Partie spannend halten können, doch als treffsicherer erwies sich der EVF. Mit dem Doppelschlag in der 38. Minute innerhalb von 39 Sekunden war die Sache durch.

Klostersees Cheftrainer Quinlan stellte für den letzten Abschnitt innerhalb der vier Angriffsreihen noch einmal um. Die Grafinger aber waren im Schlussabschnitt nicht mehr präsent genug, verloren zunehmend auch die Zuordnung in der eigenen Zone und kassierten noch drei Gegentore. ele

