Volleyball-Drittligist Grafing ist startklar für den Aufstiegsfall

Von: Olaf Heid

Arme hoch zum Jubeln: Die Grafinger mit (v.l.) Korbinian Hess, Adrian Nachtwey und Moritz Schnödt haben sich (Aufstiegs-)Rang zwei gesichert. © stefan rossmann

Die letzte Auswärtsfahrt in dieser Saison haben die Grafinger Volleyballer hinter sich gebracht. Erfolgreich und müde. Denn nach dem 3:1-Erfolg (25:20, 22:25, 25:22, 25:19) beim VGF Marktredwitz haben die Mannen um TSV-Trainer Heiko Roth den zweiten Platz in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Ost vorzeitig abgesichert.

Grafing – Ob dieser zum Aufstieg berechtigt, wird sich offiziell erst noch zeigen.

Im Anschluss gingen beide Teams nach einem intensiven, spannenden Duell zudem gemeinsam zum Feiern, wie Grafings Kapitän und Libero Korbinian Hess lachend verriet. „Es hat lange gedauert. Ich war erst um 9 Uhr in der Früh wieder daheim.“ Es habe in Oberfranken Spaß gemacht, zu spielen. Die Marktredwitzer Halle mit offiziell 125 Zuschauern hatte sich mal wieder in einen „Hexenkessel“ verwandelt, den die Grafinger aber nach 90 Minuten abgekocht hatten.

„Beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Wir haben gut verteidigt und am Ende wohl besser geblockt“, analysierte Hess die Partie beim Tabellenfünften, der davor schon keine Aufstiegsmöglichkeit mehr hatte. In den engen Phasen habe man am Ende die Chancen im Angriff zudem besser genutzt. „Wir wollten es mehr und haben es bis zum Ende durchgezogen“, urteilte der TSV-Libero.

Eine der Grafinger Stärken in dieser Runde kam wieder zum Tragen. „Wir haben vielleicht nicht immer konstant gespielt, aber wir haben, wenn es in den Spielen wichtig wurde, den Willen gehabt, den Satz zu holen“, meinte Hess. Einen großen Anteil habe der Coach mit seiner Arbeit und Motivation daran, „zudem sind wir als Team im zwischenmenschlichen Bereich zusammengewachsen.“

Und darum habe man in Marktredwitz nach dem eingehandelten Satzausgleich klasse reagiert und den dritten Durchgang erkämpft. Danach fehlte den Gastgebern in Abschnitt Nummer vier der Wille, das Spiel zu drehen. „Wir haben immer mit vier Punkten in Front gelegen, und Marktredwitz hat sich irgendwann aufgegeben“, so der Libero.

Der Jubel nach dem 3:1-Triumph (Spieler des Tages wurde Andreas Bachmann) war groß. Viel Spannung fiel bei den Grafinger Volleyballern ab. „Wir sind in jedem Fall aufgestiegen“, erläuterte Hess angesichts der positiven Konstellation in der 1. Bundesliga, in der mehr Plätze frei werden für ambitionierte Teams aus der Etage darunter (Karlsruhe, Freiburg und eventuell Dachau). Dadurch müssen die Löcher in der 2. Bundesliga Süd wieder gefüllt werden. Eltmann (letzter TSV-Gegner am 18. März) als Sieger der Aufstiegsrunde erhält einen Platz – und wohl auch der TSV Grafing

Grafing: Daniel Vogt, Florian Drescher, Philipp Küchenhoff, Korbinian Hess, Jannik Birkholz, Adrian Nachtwey, Noah Primus, Hannes Zelenka, Andreas Bachmann, Johannes Becker.