Grafinger Experimentierfreude: U20 feiert Volleyball-Regionalmeisterschaft

Von: Julian Betzl

Teilen

Grafings U20 fährt als Regionalmeister zur DM: (hinten, v.l.) Johannes Helm, Max König, Leo Lütke-Spatz, Ian Schein, Valentin Schneckenburger, Matti Burmann, Joshua Huber, Samuel Halm sowie (vorne, v.l) Rudi Obermair (Co-Trainer), Kjell Schönfeldt, Michio Takano, Mika Takano, Tim Aust, Alex van der Straaten, Simon Paster, Markus Zymmara (Trainer), Janik Sambale (MVP) und Charles Kahn (Scout). © tsv grafing

Volleyball: U20-Junioren des TSV Grafing treten als erster Regionalmeister zur DM-Titelverteidigung an.

Grafing/München – „Jetzt sind wir die beste Mannschaft Bayerns, aber nicht Bayerischer Meister!“, sinnierte Rudi Obermair glucksend. Tatsächlich bringt es ein neues Pilotprojekt des BVV für die U20-Volleyballjunioren (wir berichteten) mit sich, dass der TSV Grafing zwar als ranghöchster Bayern-Vertreter zu den Deutschen Meisterschaften (13./14. Mai) nach Mühldorf reisen wird, die Auszeichnung für den neuen U20-Landesmeister jedoch im Trophäenschrank der SF Harteck hängt.

Bei der Premiere der sogenannten Regionalmeisterschaft, die vergangenen Sonntag an der Eliteschule des Sports in München (EDS) ´ausgespielt wurde, trafen die Grafinger um das Trainerteam Markus Zymmara/Rudi Obermair bereits in der Vorrunde auf ihren frischgebackenen Nachfolger auf dem Bayern-Thron.

Am Vortag hatte sich Harteck an selber Stelle den Titel geholt, war nun im illustren Kreis der vermeintlich sechs stärksten Jugendmannschaften im Freistaat aber beileibe kein Favorit im Kampf um die beiden DM-Startplätze. Genauso wie gegen Dachau hatten die Bärenstädter keine Probleme mit Harteck und sicherten sich mit jeweils ungefährdeten 2:0-Erfolgen den Gruppensieg.

Erstmalig um einen Erfolg „zittern“ musste Rudi Obermair im Halbfinale gegen den TV/DJK Hammelburg, was mitunter der Philosophie von Grafings Headcoach Markus Zymmara geschuldet war. Während Obermair sich gerne frühzeitig auf eine Stammsechs festlegt, habe Zymmara selbst dann noch seelenruhig personell „experimentiert“ als der Finaleinzug auf der Kippe stand. „Ich glaube, ich werde meine Stammmannschaft gar nicht mehr finden“, habe ihm Zymmara zwischendurch zugerufen, erinnerte sich ein fassungsloser Rudi Obermair. „Bei uns hat die Konstanz gefehlt, ich war richtig froh, als der Sieg eingetütet war. Aber der Erfolg gibt Markus letztlich immer recht.“

Nach zwei knappen Sätzen (25:21, 27:25) hatte der amtierende Deutsche U20-Meister dann seinen Fahrschein und den Finaleinzug in der Tasche – und mit dem TSV Mühldorf einen bestens abgestimmten Kontrahenten vor der Brust. „Während wir am Samstagabend das erste Mal zusammen trainiert haben, hat sich Mühldorf seit Wochen mit mehreren Trainingslagern an den Wochenenden zusammengeschweißt.“

Ein Nachteil, der im ersten Finalsatz aus Grafinger Sicht deutlich wurde – 18:25. „Da merkt man, dass wir im Kopf noch nicht bereit für die Deutsche sind“, monierte Obermair und lobte gleichwohl: „Ab dem zweiten Satz hat aber jeder gemerkt, dass er ein Stück besser werden muss.“

Angeführt vom nachgereisten Libero Mika Takano („hat uns mit spektakulären Abwehraktionen Sicherheit gegeben“), dem „Emotional-Leader“ Tim Aust sowie einem „verdienten MVP“ Janik Sambale, sicherte sich Grafing mit 25:23 und 15:12 den in jeder Hinsicht besonderen Premieren-Titel des Regionalmeisters.