Jugendfußball: U11-Kicker lassen Grafinger Gastgeber jubeln

Teilen

Eingenetzt, verheddert: Der Ebersberger Bub traf gegen die SG Anzing/Parsdorf und seine Torhüterin beim U9-Juniorenturnier des Grafinger Auto Wieser-Cups ins Tor. Foto: st. rossmann © st. rossmann

Fast wie bestellt kamen die Fußballfans, Familienangehörigen und Nachwuchskicker beim Auto-Wieser-Cup in der Grafinger Jahnsporthalle am Wochenende an zwei Tagen voll auf ihre Kosten.

Grafing – Kein Wunder, wurde doch die inzwischen 20. Auflage der Traditionsserie bespielt und beklatscht.

Nachdem die U8-Mannschaft des Ausrichters TSV Grafing zum Auftakt schon mal einen Turniersieg vorgelegt hatte, wollten es ihnen die Vereinskameraden aus der F-Jugend (U9) natürlich gleichtun. Mit jeweils zwei Siegen in der Vorrunde sicherten sich beide Grafinger Teams das Halbfinal-Ticket – und mussten dort gegeneinander antreten.

Mit einem 3:1 zog die Erstvertretung der Bärenstädter ins Finale ein. Die zweite Mannschaft unterlag im kleinen Finale dem SV Bruck nach Siebenmeterschießen mit 1:3 und musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Im Finale gegen den Nachbarn vom TSV Ebersberg musste für Grafing I ebenfalls ein Siebenmeterschießen zur Entscheidungsfindung herhalten. Dieses ging allerdings mit 2:1 Toren zugunsten der Eber aus. Doch mit der Übergabe der Silbermedaillen war die Niederlage für die Buben der Gastgeber schnell vergessen.

Auch im Wettbewerb der U10-Jugend legten die Grafinger Kicker mit vier Siegen los, zogen aber im Abschlussspiel gegen den TSV Zorneding mit 2:3 Toren knapp den Kürzeren. In einem hochklassigen Teilnehmerfeld mit sechs Teams wurden die Gastgeber in der Endabrechnung guter Zweiter (12 Punkte) hinter dem verdienten Turniersieger Zorneding (13) und vor dem ebenfalls stark aufspielenden Nachwuchs des TSV Steinhöring (9).

Nicht einmal für eine Grafinger Halbfinal-Teilnahme aus Sicht von Team eins reichte es dagegen im Turnier der U11. Während die Erste „nur“ Fünfter wurde, erreichte Team zwei mit etwas Glück das Semifinale, das es in einem spannenden Match knapp mit 3:2 Toren gegen den TSV Ebersberg für sich entscheiden und ins große Finale vorstoßen konnten.

Dort erzielten die Bärenstädter drei schnelle Treffer, denen Kontrahent Weyarn nur noch ein Anschlusstor entgegenhalten konnte, sodass der TSV Grafing den zweiten Turniersieger in Gelb und Schwarz feiern durfte. Nachbar TSV Ebersberg wurde Dritter. ez/bj/ola