Grafinger Herren im Spitzenspiel mit besonderen Fußnoten

Von: Olaf Heid

Noch einmal reinknien werden sich die Grafinger Volleyballer um (v.l.) Philipp Küchenhoff, Korbinian Hess und Adrian Nachtwey am letzten Spieltag. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Für die erste Herrenmannschaft der Grafinger Volleyballer geht an diesem Samstag die Drittliga-Saison zu Ende. Zum Abschluss der Aufstiegsrunde der 3. Liga Ost erwartet die TSV-Mannschaft um Coach Heiko Roth als Tabellenzweiter um 19 Uhr in der Jahnsporthalle den Primus VC Eltmann.

Grafing – Rein nominell ist es das Duell der beiden besten Drittligateams dieser Spielzeit, rein sportlich gesehen aber ein bedeutungsloses Spitzenspiel. Denn die Franken werden aufgrund des Sechs-Punkte-Vorsprungs in der Tabelle als sicherer Meister die Runde abschließen, die Grafinger als Zweiter wohl ebenfalls in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Dennoch werde es viele Emotionen geben, verspricht Teammanager Johannes Oswald ein Volleyballfest. Eltmann ist eine Mannschaft mit vielen gestandenen ehemaligen Erst- und Zweitligaspielern, die diese Saison Erster geworden ist – mit insgesamt nur einer Niederlage. Diese mussten die Gäste im Hinspiel daheim gegen das junge Grafinger Team hinnehmen. Anfang Februar gewann es in Unterfranken mit 3:2 Sätzen.

Das wolle man wiederholen. „Als Meister willst du dein letztes Spiel nicht verlieren und in Grafing muss man niemanden extra motivieren, wenn es gegen Eltmann geht“, betont Oswald. Und TSV-Libero Korbinian Hess bestätigt: „Wir werden alle Gas geben, um die Saison gut ausklingen zu lassen.“

Es soll gemeinsam mit den Fans (Einlass ab 18.15 Uhr) ein schöner Abschluss und der Aufstieg gefeiert werden. „Es wird Freigetränke geben“, kündigt Oswald an. Die Hausherren hoffen auf eine volle Halle. Auch Ex-Coach Alexander Hezareh hat sich angekündigt – er wird den Posten des Hallensprechers übernehmen.

Allerdings: Welche genaue Aufstellung der Grafinger Trainer Roth aufbieten kann, wird erst spät feststehen. Nach dem Sieg in Marktredwitz hatte Grippe und Corona den Kader heimgesucht. Sicher ausfallen werden Adrian Gegenfurtner (verletzt) und Moritz Schnödt (Corona-Nachwehen). Auch die vom Abstieg bedrohte zweite Garnitur wird Verstärkung durch einige U23-Akteure fürs Regionalliga-Spiel in Bad Windsheim erhalten (siehe Extra-Bericht). „Darum bin ich eigentlich froh, dass es rein sportlich um nichts mehr geht“, meint TSV-Manager Oswald augenzwinkernd. „Es werden wohl in der Ersten maximal zehn Spieler werden, die sich aber voll reinhängen werden.“

Planungstechnisch voll reinhängen müssen sich dagegen hinter den Kulissen die Verantwortlichen der Grafinger Volleyballer. Denn die Rückkehr in die 2. Bundesliga scheint seit Donnerstag so gut wie sicher: „Wir haben die Info erhalten, dass Tabellenführer Karlsruhe sicher aufsteigt, sodass ein halber Platz für uns schon frei ist“, erläutert Oswald. Aus Dachau habe man dazu vernommen, dass der ASV um die Ex-Grafinger Daniel Kirchner, Tim Aust und Marvin Primus, derzeit Dritter der 2. Liga, „zu 99 Prozent hoch will“. Und die FT Freiburg, die als Tabellenzweiter ebenfalls die Vorlizenzierung fürs Oberhaus beantragt hat, sei auch „mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Sprung. „Die Standorte sind aus meiner Sicht alle geeignet und sie versuchen alles.“

Geht also ein zweites Team aus der Süd-Gruppe in die 1. Bundesliga, die ihre Einlass-Schranken für mehrere Interessenten (wir berichteten) gehoben hat, ist der TSV Grafing rein sportlich als Zweiter der Aufstiegsrunde dabei – und kehrt nach nur einem Jahr zurück in die Zweitklassigkeit. Die finale Partie gegen Eltmann wird damit zu einem gemeinsamen Abschiedsspiel aus der 3. Liga.

Neben der sportlichen Qualifikation stellt aber die Vorlizenzierung die notwendige Voraussetzung zum Aufstieg dar. Teams, die an dem Verfahren teilnehmen, sind jedoch nicht zwingend zum Aufstieg verpflichtet. Sowohl Eltmann als auch Grafing haben die Vorlizenzierung bei der Bundesligaorganisation eingereicht, beide hoffen auf die Lizenzzusage. Bis Anfang Mai fällt von „oben“ die Entscheidung.

