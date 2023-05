Mehr als nur eine Aufwärmphase für Grafings Volleyball-Youngster

Von: Julian Betzl

Siegerlachen: Die junge, vierte Grafinger Herrenmannschaft bleibt in der Bezirksklasse (hinten, v.l.): Thies Subke, Frederik Jost, Lukas Prommersberger, Fabian Singer, Emil Mayershofer, Trainer Rudi Obermair und (Mitte) Paul Jergens, Simon Paster, Timo Keller, Mats Löffler, Tim Kaupa sowie (vorne) Janno Jell und Julian Kursawe. foto: Verein © Verein

Letzten Endes habe sich die Volleyball-Hallensaison für die vier Herrenmannschaften des TSV Grafing irgendwie doch noch in Wohlgefallen aufgelöst, findet Rudi Obermair.

Grafing – Noch steht die finale Bestätigung des DVV für die Eingliederung zwar aus, doch geht man in der Bärenstadt fest davon aus, dass man nach einem Jahr Drittklassigkeit zur nächsten Spielzeit in die 2. Bundesliga zurückkehren wird. Im Windschatten dieses Erfolgs hielt vergangenes Wochenende die Zweitvertretung über den Gruppensieg im Relegationstriell die Regionalliga (wir berichteten).

„Und mit den Herren III sind wir zwar abgestiegen, haben jetzt aber das alleinige Spielrecht übernommen“, verkündet Obermair. Für seinen Wirkungskreis als Jugendleiter männlich sowie Nachwuchscoach beim TSV sind die insgesamt drei Reservemannschaften im Herrenbereich längst ein elementarer Ausbildungsbaustein für den Grafinger Nachwuchs, der im Idealfall zum Sprungbrett ins Team von Chefcoach Heiko Roth mutieren soll.

Nur wäre das Startrecht des dritten Anzugs, der zuletzt als Spielgemeinschaft mit dem SV Bruckmühl in der Landesliga Südost chancenlos quasi außer Konkurrenz antrat, zur neuen Saison exklusiv an die Bruckmühler übergegangen. „Nach drei Jahren hätte Bruckmühl das Recht gehabt, das Spielrecht zu übernehmen. Aber ich habe mit Udo (SG-Coach Udo Zierhut, Anm. d. Red.) eine Bierablöse von hundert Litern vereinbart“, erklärt Obermair, dass man nun als TSV Grafing III unter seiner Anleitung in die neue Bezirksliga-Spielzeit starten werde.

„Der Unterschied zur Landesliga ist zusätzlich zum Jugendspielbetrieb nicht sonderlich groß.“ Dafür seien die Entfernungen geringer und die Jungs bekämen an Doppelspieltagen wieder geballtere Spielpraxis. „Daher bin ich doppelt froh über die Bezirksliga.“

Obermairs Freuden-Quartett wurde zuletzt von der TSV-Vierten komplettiert, die sich hauptsächlich aus dem Kader der U18 zusammensetzt. Nach einer schwierigen Spielrunde musste man als Vorletzter der Bezirksklasse seine Ligatauglichkeit ebenfalls in einem Relegationsturnier mit vier Teilnehmern in Garching nachweisen. „Im Vergleich zu den Ligaspielen war eine deutliche Leistungssteigerung zu merken“, erklärte sich Jugendleiter Obermair dies mit der aktuell laufenden Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft der U18-Junioren an diesem Wochenende in Ludwigsburg.

Gegen die U20 des VfR Garching siegte das Team um Trainer Obermair souverän mit 3:1 (25:12, 25:16, 24:26, 25:19) und stand bereits nach dem anschließenden 3:0 (25:15, 25:15, 25:18) über die Herren des TSV Winhöring als Turniersieger fest. Angesichts des technisch schwachen Niveaus in Reihen der Kreisligisten Winhöring (2.) und Tutzing (4.), war Obermair „heilfroh, dass wir die Bezirksklasse gehalten haben. Die Kreisliga hätte der Entwicklung unserer Spieler wohl nicht gut getan.“

Für eine (Nachwuchs-) Mannschaft ohne herausragende Nationalspieler, „die aber als tolle Einheit auftritt und viel Perspektive hat“, empfindet Rudi Obermair die Bezirksklasse als ideale Entwicklungsstufe in der neuen Saison. Trainiert wird das Team IV dann von Markus Siegel.

Und einige der Akteure des jüngsten Grafinger Relegationserfolgs könnten ihren starken Saisonendspurt ja noch bei den nationalen Titelkämpfen der U18 in Ludwigsburg krönen. Diese Grafinger Erfolgsmission wiederum wird von Trainer Fabian Siegel und Scout Florian Zach angeführt werden.

TSV Grafing IV: Janno Jell, Paul Jergens, Frederik Jost, Tim Kaupa, Timo Keller, Julian Kursawe, Mats Löffler, Emil Mayershofer, Simon Paster, Lukas Pommersberger, Fabian Singer, Thies Flemming Subke.