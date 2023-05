Glanz der Wiederholungstäter: Grafings U20 verteidigt DM-Titel

Volleyball

Von Julian Betzl

Grafings U20-Volleyballer verteidigen im Finalkrimi gegen Mühldorf den deutschen Meistertitel.

Mühldorf/Grafing – Erstmalig den nationalen Volleyball-Thron mit den U20-Junioren im Vorjahr erklommen zu haben – noch dazu bei der Grafinger Ausrichterpremiere einer Deutschen Hallen-Jugendmeisterschaft – war quasi schon zwei Sonderseiten in der TSV-Vereinschronik wert gewesen. Die deutsche Krone nun aber auch noch erfolgreich verteidigt zu haben, dürfte abermals ein neues Kapitel aufschlagen.

„Für mich glänzt diese Goldmedaille noch schöner als im letzten Jahr“, schwärmte Rudi Obermair kurz nachdem sich die Grafinger Meistermannschaft und ihr Betreuerstab in der Mühldorfer Dreifachhalle bei der Siegerehrung den quadratischen Goldschmuck samt Gültigkeitszertifikat abgeholt hatten. Seine Nerven und Gedanken hatte Grafings Jugendleiter männlich, der wie im Vorjahr als Assistent von Chefcoach Markus Zymmara an der Seitenlinie stand, nach dem packenden Endspielkrimi (ausgerechnet) gegen die Mühldorfer Lokalrivalen freilich noch nicht ganz sortiert.

Zwei namhafte Absagen, Halm als „Matchwinner“

Die sachliche Erfolgsanalyse wurde also kurzerhand vertagt und komprimierte sich für Obermair schließlich auf drei entscheidende Titelverteidigungsfaktoren. Erstens könne die Lobeshymne auf Samuel Halm nämlich gar nicht schnulzig genug ausfallen. Kurz vor seinem 18. Geburtstag beeindruckte und bestach der gelernte Außen-Annahmespieler als Ersatzlibero für Lenny Graven. Der Herrschinger musste zwei Tage vor Turnierbeginn krankheitsbedingt nach einem Lehrgang mit der A-Nationalmannschaft absagen. „Das ist schon ein ordentlicher Dämpfer, wenn Deutschlands Perspektivlibero ausfällt“, schien diese Nachricht zu Obermairs Überraschung scheinbar aber nicht bis zu den ersten beiden Vorrundengegner durchgedrungen zu sein.

Weder der Elmsbütteler TV noch der TV Biedenkopf wagten es bei ihren klaren 0:2-Niederlagen, auf Grafings Annahmespieler mit der Rückennummer 50 aufzuschlagen. Freilich sei das Kalkül gewesen, Halm mit Gravens Nummer auflaufen zu lassen, verriet Obermair lachend. Aber eine derartige Verwechslung wäre den Grafinger Scouts – und Titelverteidigungsfaktor zwei – Florian Zach und Tom Strohbach sicher nicht unterlaufen, die in Zusammenarbeit mit Zymmara die TSV-Junioren vor und während jeder Partie taktisch „perfekt eingestellt“ hätten. Davon profitierte nicht zuletzt Libero Samuel Halm, der sich nach seiner „Enttarnung“ im letzten Gruppenspiel gegen den Oldenburger TB (2:0) in Obermairs Augen sukzessive zum „absoluten Matchwinner für uns“ aufschwang.

Schon im Viertelfinale gegen den SC Potsdam wurde deutlich, wie breit die nationale Leistungsspitze in dieser U20-Saison werden kann, wenn hier und da mal ein klassischer Unterschiedsspieler weniger im Kader steht. Mit 25:21 und 25:23 löste der Titelverteidiger aber zum Start in den Entscheidungstag letztlich souverän sein selbst gestecktes Minimalziel und das Halbfinal-Ticket ein, wo man auf den letztjährigen Finalgegner VC Dresden traf.

Nun begann sich der Mühldorfer Hexenkessel rund um den nun tonangebenden VCD-Anhang langsam warm zu kochen und erhitzte nach dem knappen 26:24 im ersten Durchgang für die Grafinger auch die Gemüter auf den Trainerbänken. Zymmara und Stefan Benderoth lieferten sich einen so angeregten Diskurs, dass der Unparteiische mit zwei gelben Karten schlichten musste.

Letztlich wurde den starken Sachsen aber die hohe Eigenfehlerquote zum Verhängnis. Ein Defizit, das sich auch die Mühldorfer im ersten Finalsatz gegen die Bärenstädter ankreiden mussten – 21:25. Spätestens nach diesem Rückstand hatte die Heimtribüne aber Betriebstemperatur erreicht.

„Ich persönlich find‘s spannend und lustig, aber eigentlich ist diese Fußball-Atmosphäre in unserer Sportart unnötig“, meinte Rudi Obermair gleichwohl: „Diesen, nennen wir es mal Mühldorfer Charme, aus Neid und Feindseligkeit haben wir uns aber auch hart erarbeitet.“

Abgesehen davon stellte der Grafinger Funktionär dem Ausrichterklub ein Zeugnis mit Extrasternchen aus. „Das können die einfach! Bombig ausgerichtet, mit 100 bis 150 Helfern. Man merkt einfach, dass die ganze Stadt hinter dieser Volleyballfamilie steht.“ So eben auch im zweiten, noch engeren Endspielsatz, als Grafing zunächst auch dank der an Abschlaghöhe deutlich überlegenen Mitte mit Valentin Schneckenburger und Joshua Huber vier Satzbälle abwehren konnte, ehe Mühldorf mit 28:26 den Entscheidungssatz erzwang.

Beim Stand von 6:6 kam nun ein Paradebeispiel für Obermairs dritten Titelverteidigungsfaktor ins Spiel: Die starken Leistungen der Einwechselspieler in Kombination mit Zymmaras gefühligem Händchen für den richtigen Zeitpunkt. So brachte sich der eingewechselte Kjell Schönfeldt sogleich mit einem Sprungaufschlag und Ass zum 7:6 ein. Kurz darauf führte der Block des ebenfalls eingewechselten Johannes Helm zu einem bahnbrechenden Break (13:12). In Summe eben die großen Kleinigkeiten, die am Ende mit Gold belohnt werden.

Passenderweise löste letztlich ein aus der Not heraus geborener Spielzug den Grafinger Jubelsturm aus, den man im gesamten Turnierverlauf noch nicht eingesetzt hatte: Janik Sambale lobbte den Ball gefühlvoll aus dem Rückraum heraus über den Mühldorfer Block hinweg zum 15:13 ins Feld. „Da gehört dann eben immer auch etwas Glück dazu“, resümierte Rudi Obermair. „Für die Mühldorfer tut‘s mir wirklich leid, denn dieses Spiel hatte keinen Verlierer verdient.“

Teilen oder gar zurückgeben wollten Grafings Titelverteidiger um die „Wiederholungstäter“ Schneckenburger, Sambale, Helm, Schönfeldt und Tim Aust ihren Goldschatz dann aber doch nicht. Mochte der DM-Coup 2023 ohne die verhinderten Ausnahmekönner Lenny Graven und Maxi König (Obermair: „Der beste Blocker seines Jahrgangs“) sportlich die Titel-Premiere 2022 vielleicht minimal überflügeln, so fiel die diesjährige Meisterparty jedoch meilenweit hinten ab.

Zum einen seien „einige Partyhengste ja zugleich Abiturienten gewesen, die am nächsten Tag ihr erstes Kolloquium hatten“, so Grafings Jugendleiter Rudi Obermair; selbst der zweifache Meistercoach Zymmara musste als „Busfahrer“ nüchtern bleiben. Außerdem sei die letztjährige Kabinenparty einfach „zu legendär“ gewesen. „Die über 300 Euro Reinigungsgebühr haben wir damals aber gerne gezahlt.“