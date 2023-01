Volleyball in Grafing: Jetzt geht’s zur Sache

Von: Olaf Heid

Sicheres Pritschen und saubere Zuspiele benötigen Noah Primus und die Grafinger Volleyballer zum Playoff-Auftakt am Samstag in der Jahnhalle. Foto: Stefan rossmann © Stefan rossmann

Grafing – Ab diesem Samstag läuft die heiße Phase für die Grafinger Drittliga-Volleyballer. Der TSV startet mit einem Heimspiel in die Aufstiegsrunde. Zu Gast in der Jahnsporthalle ist um 19 Uhr der VGF Marktredwitz.

Die Mannschaft aus Nordfranken sei eine, „die Erfahrung hat und relativ wenige Fehler macht“, hat sich Grafings Trainer Heiko Roth vor dem Playoff-Spiel über den Rivalen informiert. In der Vorwoche hat er die Gäste bei ihrem 3:1-Sieg gegen den TSV Friedberg vorort in der Halle angeschaut und auf Aufstellung und Angriffsvarianten hin analysiert. „Ich glaube zu wissen, was uns erwartet und wir tun müssen“, sagt Roth, der im Training seinen Männern durchaus die Stärken und Schwächen des Gegners mittels Trainingsformen wiederholt nähergebracht hat, „damit es in die Köpfe geht“. Ein Schwerpunkt war dabei die Block-Abwehr.

„Natürlich liegt zu allererst der Fokus auf unserem eigenen Spiel“, aber es sei immer gut, die eigene Mannschaft zu sensibilisieren, „was wir von den Marktredwitzern aufgetischt kriegen“. Der Grafinger Coach sieht seine Truppe gut vorbereitet. „Ich bin optimistisch und glaube, dass wir gegen sie gute Chancen haben.“

Seit Anfang Januar trainieren die Grafinger wieder in der Halle. Die erste Einheit habe ihn nach der Weihnachtspause „leicht geschockt“, sagt Roth lachend. „Da haben einfache Sachen nicht funktioniert.“ Doch die Reaktion und der Trainingsfleiß der Seinen haben seine Vorfreude auf die Aufstiegsrunde spürbar zum Positiven verändert. Besonders die abgelaufene Trainingswoche hat es Roth angetan. Viermal bat er seine Mannen zum „Tanz“. In einem Testspiel gegen Zweitligist TSV Mühldorf, Roths Ex-Team, landeten die Grafinger dazu ein 1:1-Unentschieden, das den Coach zufrieden stellte. Ohne Moritz Schnödt und Adrian Gegenfurtner empfand er die Leistung als „ganz gut“. Seine Mannschaft sei sogar gefühlt besser in Form als im Dezember im letzten Spiel vor der Weihnachtspause, als man 3:1 gegen Friedberg gewann.

Der TSV-Kader ist mit elf Mann bestens gefüllt, nur Spieler aus der Zweiten fehlen zur Verstärkung. „Sie können nicht aushelfen, weil sie zeitgleich in der Gymnasiumshalle gegen Türkheim im Einsatz sind“, bedauert Heiko Roth. Dafür ist seit dieser Woche mit Adrian Nachtwey ein Aktivposten nach Auslandsaufenthalt zurück.

„Alle Playoffspiele sind wahre Leckerbissen. Marktredwitz, Leipzig und Eltmann – alles große Namen im Volleyball“, freut sich Grafings Teammanager Johannes Oswald auf jedes einzelne Spiel. „Es wird immer die Tagesform entscheiden und damit erwarten uns und alle Fans hochklassige, spannende und emotionale Spiele“, meint er vor dem Auftakt in die Aufstiegsrunde. Tickets gibt es noch an der Abendkasse und online auf fightingbayrisch.org. Unter allen Besuchern werden Karten fürs Grafinger Varieté verlost.