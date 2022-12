Viel Druck vor Weihnachten

Von: Olaf Heid

In die Mangel genommen: Grafings Michael Löw (Mitte) erzielte 13 Treffer, wurde aber von der Sauerlacher Abwehr in dieser Szene gestoppt. Foto: sro © sro

Langsam, aber sicher müssen sich die Grafinger Handballer mit dem Gedanken an einen langwierigen Abstiegskampf in der Bezirksoberliga (BOL) anfreunden.

Grafing – Die TSV-Männer kassierten im Heimspiel gegen den TSV Sauerlach eine 32:35 (15:18)-Niederlage und gingen damit zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Hallenparkett. „Schade, wir hätten die Punkte gegen den Landesliga-Absteiger schon gerne mitgenommen. Sauerlach war gut, aber für uns wäre durchaus etwas drin gewesen“, ärgerte sich Grafings Handball-Spartenleiter und Spieler Thomas Ernst nach dem packenden 67-Tore-Schützenfest.

Denn die Leistung der Hausherren in der Jahnsporthalle war am Sonntagmittag absolut zufriedenstellend. „Wir haben uns voll reingehängt“, meinte Ernst, „wenn wir so in jedem Spiel agiert hätten, hätten wir sicherlich auch mehr Punkte“.

So aber standen die Mannen um Trainer Michael Bergmann nach den 60 temporeichen Minuten mit leeren Händen da. Bis zum 6:6-Zwischenstand durch einen Siebenmeter des besten Grafinger Torschützen Michael Löw (9.) war es ein Duell auf Augenhöhe. Dann hatte man kurz nicht aufgepasst und die Gäste zogen auf 12:7 (19.) davon. Man sei aber keineswegs nervös geworden, sondern habe ruhig weitergespielt, bekannte Ernst. „Wir wussten, dass die Sauerlacher bei ihren Niederlagen immer hinten raus die Spiel verloren haben.“

Lange Zeit lag man auch in Hälfte zwei mit zwei, drei Toren zurück. „Wir haben aber die Deckung umgestellt und deren besten Schützen in Manndeckung genommen“, freute sich Ernst danach über viele Ballgewinne – die aber nicht konsequent in Zählbares auf der Haben-Seite umgemünzt wurden. „Wir haben den einen oder anderen Abschluss eben nicht untergebracht“, bedauerte er. „Gehen wir in Führung, kippt das Spiel.“ Zwar glichen Michael Löw, Kilian Gassner und Markus Löw den 26:29-Rückstand (48.) zum 30:30 (52.) aus. Doch das letzte Wort hatte der Landesliga-Absteiger.

Die Situation sei nach den drei Niederlagen am Stück schon ernst, wie der Abteilungsleiter erklärte. „Natürlich sind Vaterstetten, Ebersberg und nun Sauerlach nicht die schlechtesten Teams, aber wir stehen jetzt schon unter Druck.“ Zweimal sind die Grafinger Männer vor der Weihnachtspause noch im Einsatz, beide Male gegen direkte Tabellennachbarn (Samstag in Laim, die Woche darauf daheim gegen HT München III). „Wir müssen eigentlich vier Punkte holen, damit wir nicht zu großen Abstand zur oberen Tabellenhälfte kriegen“, sagt Thomas Ernst, der die sich anbahnende tabellarische Zweiteilung der BOL durchaus mit Sorge beobachtet.