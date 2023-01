Grafings Volleyballer mit besten Aussichten fürs Aufstiegsrennen

Von: Olaf Heid

Mit Kopf und Leidenschaft werden Grafings Volleyballer (hier Korbinian Hess) in der kommenden Woche in die Aufstiegsrunde starten. © S. rossmann

Teil eins des Saisonziels haben die Grafinger Drittliga-Volleyballer im Dezember erreicht, als sie ihre Vorrundengruppe gewannen und die Meisterrunde erreichten. Für Teil zwei läuft die Vorbereitung auf Hochtouren.

Grafing – Die TSV-Herren um Cheftrainer Heiko Roth peilen die Rückkehr in die 2. Bundesliga an.

An diesem Wochenende ist die gemeinsame Runde der besten drei Teams aus den Ost-Gruppen 1 und 2 gestartet. Allerdings sind die Männer aus der Bärenstadt noch spielfrei, weil Konkurrent Leipzig um eine Verlegung bat. „Für unseren Spielrhythmus war das besser, dann haben wir nicht zu lange Pausen zwischen den einzelnen Partien“, erläutert Grafings Teammanager Johannes Oswald die erteilte Zustimmung.

Die dadurch gewonnene Vorbereitungszeit komme dem Team gelegen, um sich noch besser einzuspielen für den Heimspielauftakt in einer Woche (21. Januar) in der Jahnhalle gegen VGF Marktredwitz. Bereits nach Weihnachten endete die kurze Trainingspause für die Grafinger. „Die Jungs waren fleißig zwischen den Jahren und haben an ihrer Fitness im Studio gearbeitet. Das Balltraining wurde zurückgefahren“, erklärt Oswald.

Inzwischen geht es aber auch wieder in der Halle rund. Coach Roth kann auf einen vergrößerten Kader bauen. Adrian Nachtwey steht nach Verletzungspause wieder zur Verfügung und Luis Wieser ist zurück aus Kopenhagen (Studium). Letzterer werde aber an diesem Wochenende bei der um den Klassenerhalt ringenden TSV-Zweiten in der Regionalliga Matchpraxis erhalten. „Das Team kann auch jede Hilfe gebrauchen“, sagt der Manager.

In der Ersten hingegen will man die Chance beim Schopfe packen und die 3. Liga nach nur einem Jahr Aufenthalt sofort wieder verlassen. „Wir sind guter Dinge“, betont Oswald. Zum einen habe sich die neu zusammengestellte und verjüngte Mannschaft sehr positiv entwickelt und durch den Gewinn ihrer Vorrundengruppe erfreuliche neun Punkte mitgenommen. Zum anderen haben sich die Voraussetzungen verbessert.

Hintergrund ist das vergrößerte Platzangebot zur Saison 2023/24 in der zur Zeit neun Mannschaften umfassenden 1. Bundesliga, das nun Teams aus der 2. Bundesliga Süd ins Oberhaus lockt. „Karlsruhe und Freiburg haben angekündigt, hoch zu gehen. Dadurch werden zwei Plätze in der zweiten Liga frei und auch nachbesetzt“, schildert Oswald die Situation. Was den Grafingern dabei laut Liga-Statuten entgegen kommen könnte: „Zusätzliche Aufsteiger aus der 3. Liga gehen vor den eigentlichen Absteigern.“

Will heißen: Auch Platz zwei könnte zum direkten Aufstieg reichen. „Wir gehen davon aus, dass diese Position gute Chancen hat hochzugehen“, sagt Manager Oswald. Aus der 3. Liga Süd und Ost rücken in die 2. Bundesliga Süd jeweils die Meister fix auf (wenn sie denn aufsteigen wollen). Die Zweitplatzierten hätten dazu nun ebenfalls Gelegenheit – und wollen beide Vize auch hinauf, könnte es vielleicht zu einem Entscheidungsspiel kommen. „Wir nehmen es, wie es kommt. Und es heißt ja nicht, dass wir Zweiter werden“, erklärt der Grafinger Teammanager lachend.

Er weiß aber auch: „Eltmann wird ein hartes Brett, muss uns aber auch erst einmal schlagen.“ Der Hauptrivale aus Nordbayern, der VC 2010 Eltmann, schloss seine Gruppe Ost 1 ohne Punktverlust ab, nimmt also beeindruckende zwölf Zähler in die Meisterrunde mit und will unbedingt aufsteigen.

Die Ergebnisse aus den Duellen gegen die beiden anderen Teams aus der eigenen Vorrundengruppe werden mitgenommen. Grafing hat derer neun, kassierte nur gegen die SG Donau Volleys Regensburg eine Schlappe. Nun folgen für alle Teams nur noch Hin- und Rückspiel gegen die Kontrahenten aus der anderen Gruppe und damit sechs Begegnungen.

Was als Plus für die Roth-Mannen erscheint: Der TSV beendet die Runde am Samstag, 18. März, in der Jahnhalle eben gegen den Topfavoriten aus Eltmann. „Es ist schön, dass wir ein finales Heimspiel haben“, freut sich Oswald. Das war sein Wunsch, sein erstes Ziel für die Aufstiegsrunde gewesen. Das zweite soll die Mannschaft nun bis bis zum letzten Spieltag noch anpeilen – mindestens in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen bleiben. „Zu diesem Zeitpunkt soll noch alles offen sein.“ Wohlwissend, „bis dahin werden noch 18 Punkte ausgespielt“. Und hat der TSV Grafing das „Finale“ tatsächlich erreicht, betont Johannes Oswald: „Dann kann alles passieren.“