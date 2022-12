Aufstiegsrunde eingetütet

Von: Julian Betzl

Entspannt zurücklehnen konnten sich Keanu König und der TSV Grafing nach erfolgreicher Playoff-Quali. Foto: s.rossmann © s.rossmann

Grafing – Die zweitägige, gut eintausend Kilometer lange Rundreise über Jena und Zschopau hat sich für Volleyball-Drittligist TSV Grafing maximal bezahlt gemacht. Mit zwei Auswärtssiegen und sechs Punkten konnte sich die Mannschaft um Trainer Heiko Roth vorzeitig für die Playoff-Runde zur 2. Bundesliga qualifizieren, die Mitte Januar 2023 startet.

„Gut, nach acht Siegen am Stück zum Saisonstart habe ich schon damit gerechnet, dass wir die Quali schaffen können und die letzten drei Spiele nicht alle verlieren werden“, meinte Roth in der Nachbetrachtung grinsend. Da die Bärenstädter ihre Hausaufgaben auswärts mehr als pflichtbewusst erfüllt hatten, konnten sie am Sonntagnachmittag ganz in Ruhe von der Couch aus verfolgen, wie sich die direkten Konkurrenten und Verfolger aus Friedberg und Regensburg gegenseitig die Punkte nahmen.

Zweitliga-Absteiger Grafing unterstrich mit seiner jungen Truppe derweil eindrucksvoll seine Ambitionen für höhere Aufgaben. „Mit zwölf Spielern an einem Freitagabend in Jena anzutreten, ist nicht selbstverständlich und für einen Drittligisten nicht so verkehrt“, lobte Heiko Roth das Mindest seines Teams erst außerhalb und schließlich auf dem Spielfeld des TH Sportforums. Besonders die beiden Außenangreifer Philipp Küchenhoff und Adrain Gegenfurtner sowie Moritz Schnödt auf der Diagonalen waren für die Thüringer beim 3:0-Auswärtssieg kaum aufzuhalten.

Nach einem souveränen 25:20 im ersten Satz machten es die Grafinger im zweiten Durchgang zwar spannender. Doch im entscheidenden Moment waren die Bärenstädter hellwach, wehrten einen Satzball ab und gewannen mit einer Drei-Punkte-Serie auch Satz zwei (26:24). Der Rest war nach zwischenzeitlicher 18:8-Führung in Durchgang drei Schaulaufen (25:16). „Dass Jena ihre zwei besten Diagonalspieler krankheitsbedingt gefehlt haben, hat man schon gemerkt“, meinte Roth aber auch behaupten zu können, dass man mit der gezeigten Leistung auch gegen ein Jena in Bestbesetzung nicht weniger Zähler geholt hätte. „Das haben die Jungs sehr sehr solide und professionell runtergespielt.“ Damit war dem TSV Platz drei nicht mehr zu nehmen und das Ticket für die Aufstiegsrunde gelöst.

„Am Abend sind wir gemeinsam Essen gegangen, haben ein paar Bierchen getrunken, aber alles in Grenzen“, kam Roth dann doch nicht um ein kleines, aber womöglich für den etwas behäbigen Start ins Zschopau-Spiel tags darauf, nicht herum: „Wir waren ein kleines bisschen später im Bett als es hätte sein müssen.“

Während Andreas Bachmann, Samuel Halm und Daniel Vogt am Samstagmorgen nach Grafing zurückfuhren, um das Regionalligateam zu unterstützen, leistete sich die restliche Reisegruppe – wie schon im Hinspiel – einen Satzrückstand zum Auftakt gegen den VC Zschopau (24:26). Angeführt vom zweimaligen TSV-MVP Korbinian Hess (Roth: „Er hat an beiden Tagen super gespielt“) kam Grafing erst deutlich zurück (25:13) und machte es dann zweimal ganz spannend (25:23, 25:22), ehe der 3:1-Erfolg als motivierendes Streichergebnis für die Playoffs eingefahren war.