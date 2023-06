Großer Andrang beim Ebersberger Stadtlauf

Von: Olaf Heid

Teilen

Dusche auf der Strecke: Auch diese Gelegenheit gibt es am Sonntag wieder. Foto: sro © sro

Ebersberg – Die Organisatoren des Ebersberger Stadtlaufs haben vorsorglich auf den Andrang reagiert und 100 Startnummern nachbestellt. Denn die Kreisstadt wird an diesem Sonntag, 25. Juni, ganz im Zeichen des Ausdauersports stehen.

Ausrichter des familiären Events mit Start und Ziel am Marienplatz ist die Stadt Ebersberg in Kooperation mit der AOK und dem TSV Ebersberg. Die Feuerwehr hilft dazu bei den Straßensperrungen und dem Drumherum. „350 Startnummern haben wir bereits ausgegeben. Wir rechnen mit bestimmt 400 Teilnehmern. Zudem ist die Anmeldung im Bürgerbüro am Sonntag ab 7 Uhr für Spätentschlossene geöffnet. In den Vorjahren hatten wir nämlich immer zwischen 50 und 100 Nachmeldungen“, erklärte Peter Hölzer vom Organisationsteam, zu dem Bernhard Frey (AOK) sowie Dominic Mayer und Max Weigl (beide TSV) gehören.

Das Rahmenprogramm beginnt bereits um 9 Uhr. Um 9.30 Uhr wird zuerst der Kinderlauf über 600 Meter (ohne Teilnehmergebühr) mit TSV-Maskottchen Ebi gestartet, der Hauptlauf (10 km) und der AOK-Familienlauf (6 km) jeweils um 10 Uhr. Unterwegs gibt’s zwei Getränkestationen und beim Sägewerk eine kurze Abkühlung. Das gemeinsame Aufwärmprogramm beginnt um 9.45 Uhr. Die Startgebühr beträgt für unter 18-Jährige acht Euro, Erwachsene zahlen zwölf Euro. Mehr Infos: www.ebersberger-stadtlauf.de. ola