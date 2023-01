EHC Klostersee: Gute Leistung, mangelhafte Torausbeute

Raphael Kaefer Der Stürmer gab sein Comeback nach Verletzungspause. ola © Olaf Heid

Klostersee-Trainer Dominik Quinlan war nach der knappen 1:3-Niederlage in Landsberg nur bedingt zufrieden. Auch rechnerisch sind die Playdowns in der Eishockey Oberliga Süd für den EHC nicht mehr zu vermeiden.

Grafing – Mit dem 1:3 im Keller-Derby der Oberliga Süd bei den Landsberg Riverkings steht auch rechnerisch fest, dass der EHC Klostersee im Anschluss an die Hauptrunde in den Playdowns um den Klassenerhalt in der dritthöchsten Spielklasse kämpfen muss.

„Wir sind und waren schon immer Realisten, haben uns vor bereits zwei Monaten auf diese Situation eingestellt und bereiten uns seit schon zwei, drei Wochen mit zusätzlichen Kraft- und Konditionseinheiten darauf vor“, erklärte Dominik Quinlan am Sonntag nach dem Spiel. Da war der Ärger beim Grafinger Trainer über die unnötige Niederlage schon wieder verraucht. „Das war ein brutal enges Match. Wir haben sehr gut begonnen und müssen einfach höher als 1:0 führen. Aber so ist es: Du belohnst dich in dieser Druckphase nicht ausreichend und bekommst in einem Spiel, in dem du zumindest gleichwertig bist, dann die Quittung.“

Nach einer Landsberger „Krisenwoche“ mit zweistelliger Pleite gegen Passau und der Freistellung des kanadischen Stürmers Jason Lavallee, zu deren Hintergründen es keine öffentliche Äußerung gab, atmete HCL-Coach Sven Curmann erst einmal tief durch: „Ein spieltechnischer Leckerbissen war angesichts der Situation nicht zu erwarten. Es war viel Kampf und Stückwerk und wir konnten uns glücklich schätzen, nach dem ersten Drittel nur 0:1 hinten zu liegen. Positiv stimmt mich, dass wir in den letzten zwei Spielen insgesamt nur zwei Gegentore geschluckt haben.“

Beim EHC stimmte das Comeback von Raphael Kaefer nach gut zwei Monaten Verletzungspause optimistisch. Der Kapitän spulte die Schichten in seiner Angriffsreihe ab und stand im Powerplay als Blueliner auf dem Eis. „Natürlich fehlt Raphi nach dieser langen Pause noch Wettkampfpraxis und die Spielfitness“, betonte Trainer Quinlan. Sich in diesen Dingen wieder heranzuarbeiten und konditionell aufzuschließen, müsse dessen Ziel in den anstehenden Partien sein.

Natürlich fehlte uns Pasta. Wir wollten aber kein unnötiges Risiko eingehen.

Nochmals rückblickend auf das Spiel erwähnte der Headcoach der Rot-Weißen als besonders ärgerlich die „saudumme Aktion“ vor dem entscheidenden Gegentor 90 Sekunden vor Spielende. „Da haben wir uns alles andere als clever verhalten. Nach einem Offensivbully so kurz vor Schluss muss der Puck unter Druck einfach tief in die Angriffszone geschlagen werden, anstatt an der gegnerischen blauen Linie nach einem Turnover in den Konter zu geraten.“

Das notwendige Selbstvertrauen für die kommenden Wochen müsse man nach dem Negativresultat eben aus der Leistung ziehen, so Quinlan weiter. „Daran gab’s überwiegend nichts auszusetzen. Mit Ausnahme eben des erneut mangelhaften Verhältnisses von Toren im Vergleich zu den erspielten Chancen.“

Einen weiteren Treffer, es wäre die 2:1-Führung Mitte des zweiten Drittels gewesen, hatten die Klosterseer freilich erzielt. Der aber nicht gegeben wurde: „Die Schiedsrichter haben sich bei mir entschuldigt, dass sie das Spiel irrtümlicherweise einen Sekundenbruchteil davor unterbrochen hatten“, schilderte Quinlan, der zum Ausfall des angeschlagenen Lynnden Pastachak anmerkte: „Natürlich fehlte uns Pasta. Wir wollten aber kein unnötiges Risiko eingehen und nach eingehender Untersuchung erst wissen, worum es genau geht.“ ele

