Gutes Jahr, schnelle Wahl bei Grafings Handballern

Von: Olaf Heid

Sie führen die Handballsparte des TSV Grafing (hinten, v.l.): Kilian Gassner, Vize Andreas Löw, Abteilungsleiter Thomas Ernst, Luka Tuchard, Andreas Skaletz sowie (vorne, v.l.) Markus Löw, Melanie Eglseder, Vize Charly Oslmeier, Kathrin Ernst und Michael Löw. Im Bild fehlen Julia Gassmann, Katharina Hüftlein und Christian Kammerloher. © Verein

Handballabteilung des TSV Grafing bestätigt ihre Leitung auf Hauptversammlung im Amt.

Grafing – Es läuft bestens in der Handballabteilung des TSV Grafing. In der Jahresversammlung im Stadionstüberl wurden die Themen ruckzuck abgehandelt, die Neuwahlen waren ebenso im Eiltempo und einstimmig abgewickelt. Die Leitung hatte ihre Hausaufgaben eindrucksvoll erledigt.

Thomas Ernst führt die Handballer nun auch in der nächsten Periode an, als Stellvertreter stehen ihm Charlotte „Charly“ Oslmeier und Andreas Löw zur Seite. Acht Beisitzer runden das Gremium mit diversen Aufgabe ab. Dies sind Kilian Gassner, Andreas Skaletz, Markus Löw, Melanie Eglseder, Kathrin Ernst, Michael Löw, Julia Gassmann und Katharina Hüftlein. Als Kassier fungiert Luka-Ben Tuchard, als Revisor Christian Kammerloher.

Dass die Kasse bei Tuchard in guten Händen ist, bewies der Rechenschaftsbericht der Abteilungsspitze. Die Erfolge durch die gesamte Sparte hindurch würden sich im finanziellen Bereich widerspiegeln, so Thomas Ernst. „Wir wirtschaften gut und sind solide aufgestellt. Unsere Aktivitäten wie Sommerfest, Weihnachtsfeier, Bürgerfest und Saisonheft waren sehr erfolgreich.“ Die exzellente Nachwuchsarbeit unterstreicht dies ebenfalls. Knapp 300 Mitglieder gehören inzwischen der Grafinger Handball-Sparte an.

Es war aber auch „ein gutes sportliches Jahr für uns“, betonte der wiedergewählte Abteilungsleiter. „Alle Mannschaften sind im guten Mittelfeld ihrer Ligen gelandet, die weibliche C-Jugend hat in der Bezirksoberliga (ÜBOL) sogar den Meistertitel geholt“, freute sich Ernst.

Es war ein Erfolg, den sich die Mädchen über die vergangenen Monate verdient hatten. Die kleine Truppe habe im Frühjahr 2022 die Landesliga hauchdünn verpasst und die ÜBOL Süd-Ost beherrscht. Aufgrund des Trainingsfleißes und der Lernfähigkeit musste man sich nicht wundern, dass die Mannschaft durchgehend gute, häufig sogar deutlich überlegene Spiele zeigte und die wenigsten Gegentore erhielt.

Die Damenmannschaft hat die Bezirksoberliga bereits sicher gehalten, braucht aber einen neuen Trainer, nachdem Igor Lukac seinen Abschied angekündigt hat. Die Männer, ebenfalls BOL, sind auf gutem Weg, das rettende Ufer zu erreichen.

Platz vier hatte die männliche B-Jugend nach starker Hinrunde in der Landesliga an Weihnachten belegt. Die Rückrunde brachte – trotz weiteren Fortschritten – auch Rückschläge, so dass es Rang sechs wurde. Die C- und D-Buben wurden zudem respektable Fünfte, die neu gegründeten D-Mädchenmannschaft überraschend Dritter.

Nach der Osterpause geht’s für alle Jugendteams mit den Qualiturnieren weiter.