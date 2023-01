Hallenfußball: Frauen der Markt Schwabener Au scheitern erst im Finale

Gegnerin verknotet: Als etatmäßige Torhüterin konnte Markt Schwabens (schwarz) Laura Schreil in der heimischen Halle ihre technischen Ballfertigkeiten im Spielfeld ausleben.

HALLENFUSSBALL - Markt Schwabener Frauenteam überzeugt bei Heimturnier mit Platz zwei

Vor einer voll besetzten Tribüne kämpften vergangenen Samstag gleich zwölf Frauenfußballmannschaften beim DVAG Girls Cup 2023 in der Dreifachturnhalle in Markt Schwaben um einen Platz auf dem begehrten Siegertreppchen.

Markt Schwaben – Die Gastgeberinnen von der SpVgg Markt Schwabener Au, die mit insgesamt drei Mannschaften antrat, zählten dabei allein schon numerisch zu den Favoriten.

„Es ist ein Gaudi-Turnier“, sagte Markt Schwabens Kreisliga-Trainer Matthias Reiter zu seinen Mädels noch beim Aufwärmen. „Wir wollen keine Verletzungen, sondern einfach Spaß haben.“ Und so sollte es sein. Unter riesigem Applaus und vor jubelnden Zuschauern eröffnete die erste Mannschaft der SpVgg Markt Schwabener Au gegen den Landkreiskonkurrenten und Bezirksligisten TSV Aßling das Turnier.

In einem hitzigen Spiel behielt das Reiter-Team souverän die Oberhand und konnte mit einem 2:0 den ersten Sieg im Turnier einfahren. Dieser Siegeswille übertrug sich allerdings nur in Teilen auch auf die beiden anderen Heimmannschaften, die sich gegen starke Gegner allerdings etwas schwerer taten. Dem zweiten Anzug der Schwabenerinnen glückte zum Turnierstart ein 1:1-Remis gegen Freimann II.

Markt Schwabens Team III startete sogar mit einer deftigen 0:10-Niederlage gegen die SG Haar-Grasbrunn. Der guten Stimmung in Reihen des Ausrichtervereins tat dies keinen Abbruch.

Dazu trug maßgeblich auch der Verkaufsstand in der Halle bei, der den Spielerinnen nach Niederlagen mit einem großen Angebot an Kuchen, Semmeln und Crepes als willkommen schmackhafter Zufluchtsort diente. Über 100 Eier musste das Verkaufsteam vor und während des Turniers in die Crepes-Teige verrühren, um die große Nachfrage zu befriedigen.

SpVgg-Führung im Endspiel hält nicht lange

Das klubinterne Duell zwischen Markt Schwaben I und III ging erwartungsgemäß mit 4:0 an die Kreisliga-Kickerinnen, die mit weiteren Siegen über Gröbenzell (3:1), Moosburg (3:0) sowie Haar-Grasbrunn (3:1) ihre weiße Vorrunden-Weste wahren und als Gruppensieger ins Halbfinale gegen den FC Stern München III einziehen konnten. Ohne Gegentreffer wurde mit 3:0 das Finalticket gelöst.

Im Endspiel bekam es das Reiter-Team zum zweiten Mal im Turnierverlauf mit der SG Haar-Grasbrunn zu tun, die ihr Halbfinale nach einem 5:4 im Achtmeterschießen gegen Altötting gewonnen hatte. Mit entsprechendem Respekt gingen die Markt Schwabenerinnen in das Finale. Die Führung gelang nach einer Flanke von Anna Liebelt auf Anna Formanski, die den Ball direkt annahm und mit voller Wucht im Tor der Gäste versenkte. Der Jubel auf der Tribüne war jedoch nur von kurzer Dauer. Nicht einmal zwei Minuten später erzielte die SG Haar das 1:1. Die Spannung stieg, bis die Gäste nach einer gelungenen Kombination das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Das endgültige Siegel setzte Haar/Grasbrunn mit dem Tor zum 3:1-Endstand. ali/bj