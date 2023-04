Löwen als Zeichensetzer: Anzinger Männer gastieren zum Derby beim TSV Ismaning

Von: Patrik Stäbler

Fehlt im Derby seinen SVA-Löwen: Antreiber Jonathan Limbrunner. sro © SRO EBERSBERG

Das vergangene Wochenende lief für die Anzinger Handballer nicht nach Plan. Sie verloren in den Bayerliga-Playdowns.

Anzing – Das vergangene Wochenende ist für die Handballer des SV Anzing nicht wirklich nach Plan gelaufen – und das ist noch wirklich freundlich umschrieben. Nicht nur verloren die Löwen in den Bayernliga-Playdowns überraschend mit 34:37 Toren gegen den designierten Absteiger aus Friedberg. Sondern eine Spielklasse höher kam der HaSpo Bayreuth in der Abstiegsrelegation nach seiner Auftaktniederlage nur zu einem Remis in Lippe.

Damit schwinden die Hoffnungen der Oberfranken auf den Verbleib in der 3. Liga, was für die Playdowns eine Etage tiefer bedeutet: Dort werden wohl sechs von acht Teams absteigen müssen, also auch einer der Top-Clubs aus Anzing, Lohr und Erlangen-Bruck. Dieses Trio liefert sich aktuell einen Dreikampf, in dem die Löwen nun jedoch unerwartet gepatzt haben. Vor ihrem Auftritt beim TSV Ismaning – auch der Nachbarclub steht bereits als Absteiger fest – hat der SVA ebenso wie Lohr 16:4-Punkte, während Erlangen mit einem mehr absolvierten Spiel 17:5-Zähler aufweist.

Trainer: „Es ist alles offen.“

„Es ist alles offen“, sagt Hubert Müller, der die Löwen zusammen mit Kay Hoffmann trainiert. „Wir haben es noch selbst in der Hand.“ Entscheidend werde das direkte Duell in Lohr am Samstag, 6. Mai, sein. „Wenn wir da gewinnen, können wir uns sogar noch eine Niederlage leisten“, sagt Müller. Und dennoch wollen die Löwen in Ismaning keinesfalls erneut patzen. „Es wäre gut, wenn wir da ein Zeichen setzen“, betont der Coach. „Auch wenn es ein schwieriges Unterfangen wird.“

Denn der SVA hat aktuell Personalsorgen: Neben den verletzten Timo Riesenberger und Julian Ruckdäschel fehlen der verhinderte Jonathan Limbrunner sowie Leander Lettl, der für die A-Jugend des TSV Allach im Einsatz ist. Angesichts dieser Ausfälle werden Nick Hawranek und Christoph Mayer aushelfen, die sich vor der Saison zurückgezogen hatten.

Team darf Fehler nicht wiederholen

Unabhängig vom Personal dürfe sein Team in Ismaning nicht jenen Fehler wiederholen, der ihm gegen Friedberg unterlaufen sei, mahnt Müller. „Da hat die Mannschaft den Gegner von der ersten Minute an unterschätzt, das war reine Kopfsache.“ Nun hofft der Löwen-Trainer, dass dieser „letzte Warnschuss“ nicht folgenlos bleibt, „und die Mannschaft eine Reaktion zeigt“.

